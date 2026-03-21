Il triste declino del generale Aguto

AGI - Un ex generale di brigata dell'esercito americano Antonio Aguto jr, incaricato di sovrintendere al supporto militare Usa a Kiev, avrebbe smarrito delle mappe riservate su un treno in Europa e subito una commozione cerebrale in seguito a un "eccessivo consumo di alcol" durante una cena in Ucraina. È quanto si legge in un rapporto di 50 pagine, datato 12 marzo e rivelato dal Kyiv Independent, secondo il quale l'alto ufficiale, a capo del Security Assistance Group-Ukraine (SAG-U) con sede in Germania, ha violato le procedure di sicurezza nella gestione delle mappe classificate a bordo di un treno noleggiato dal Dipartimento di Stato.
Il rapporto, redatto in seguito a tre denunce anonime, rileva che Aguto, durante un viaggio verso Kiev nel marzo 2024, aveva affidato impropriamente la custodia delle mappe al personale anziché a un corriere diplomatico, come previsto. Al ritorno in Germania, si scoprì che le mappe, classificate come segrete, erano state smarrire e dimenticate su un treno ucraino. I preziosi documenti, conservati in un tubo cilindrico non protetto in violazione del protocollo, sarebbero stati restituiti il giorno dopo.
Commozione cerebrale e alcol
Aguto si era assunto la responsabilità della grave imprudenza ma, complice il suo eccessivo amore per la bottiglia, si sarebbe messo nuovamente nei guai abbastanza presto. Il rapporto infatti ricorda un altro episodio, avvenuto il 14 maggio 2024, nel quale il generale aveva mostrato segni di "progressivo declino" durante un incontro con l'allora segretario di Stato Antony Blinken e l'ambasciatrice statunitense in Ucraina Bridget Brink.
Il bizzarro comportamento mostrato da Aguto in quell'occasione, spiega il documento, era dovuto a una commozione cerebrale rimediata la sera prima in preda all'ebbrezza. Il generale, a quanto si apprende, era caduto ben tre volte dopo una maratona alcolica di sei ore durante le quali aveva ingurgitato da solo un litro di 'chacha', distillato georgiano la cui gradazione può superare il 70%.
Aguto, per giunta, non si stava sbronzando nel tempo libero ma era impegnato in una cena di lavoro in un ristorante insieme a un collaboratore non identificato. Aguto ha lasciato il comando del SAG-U nell'agosto 2024, poco prima di congedarsi dall'esercito. Non è chiaro quanto spontanea sia stata la decisione di abbandonare un incarico troppo delicato per conciliarsi con una propensione per l'etilismo così cospicua.