La missione Nato lascia l' Iraq, il personale trasferito a Napoli

AGI - La missione della NATO in Iraq è stata completamente trasferita in Europa a causa della guerra in Medio Oriente: lo ha annunciato l'Alleanza, precisando che l'ultimo personale della forza non combattente - composta da alcune centinaia di membri - ha lasciato il Paese nella giornata odierna.
La missione si trovava in una base militare irachena nella Green Zone di Baghdad, vicino all'ambasciata statunitense, che è stata presa di mira più volte dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele da un lato e l'Iran dall'altro, tre settimane fa.
Dichiarazione e obiettivi della missione
In una dichiarazione del comando europeo dell'Alleanza si legge: "La NATO Mission Iraq ha adeguato la propria postura, trasferendo in sicurezza tutto il suo personale dal Medio Oriente all'Europa". La missione della NATO in Iraq fornisce assistenza, consulenza e formazione alle forze di sicurezza irachene impegnate nelle operazioni antijihadiste, con l'obiettivo, in particolare, di prevenire una nuova ascesa del gruppo Stato Islamico. Secondo l'Alleanza, la missione continuerà a operare dal comando regionale della NATO nella città italiana di Napoli.
Ringraziamenti e continuità del dialogo
Il generale Alexus Grynkewich, Comandante Supremo Alleato in Europa, ha ringraziato il governo iracheno e gli alleati "che hanno contribuito al trasferimento in sicurezza del personale NATO dall'Iraq. Vorrei anche ringraziare gli uomini e le donne della NATO Mission Iraq, che hanno portato avanti la loro missione durante tutto questo periodo. Sono veri professionisti. - ha aggiunto. La NATO aveva dichiarato in precedenza che era intenta ad adeguare la propria missione in Iraq, mentre una fonte militare francese aveva confermato che la forza era stata temporaneamente ricollocata a causa della guerra regionale. La portavoce dell'Alleanza, Allison Hart, ha sottolineato che "il dialogo politico e la cooperazione pratica tra NATO e Iraq, anche attraverso la NATO Mission Iraq, continueranno".
Composizione e motivazioni del ritiro
Secondo il sito web della missione, istituita nel 2018, essa conta attualmente diverse centinaia di membri provenienti dagli alleati NATO e dai Paesi partner Austria e Australia. "È stata presa la decisione di ricollocarli in linea con la postura della NATO riguardo alle missioni non combattenti", ha detto ad AFP una fonte militare francese. "Dato l'attuale contesto di minaccia, è meno pertinente mantenerli sul posto". Un funzionario della sicurezza irachena ha dichiarato ad AFP che non vi è stato "alcun disaccordo" con il governo iracheno riguardo al ridispiegamento, definendolo un "ritiro temporaneo" alla luce della situazione di sicurezza in Medio Oriente.