La Russia invia dallo psicologo le donne che non vogliono figli

AGI - La Russia indirizzerà le donne che non desiderano avere figli agli psicologi, secondo le nuove linee guida sanitarie pensate per affrontare una sistematica crisi demografica.
Il calo del tasso di natalità in Russia è stato una delle principali preoccupazioni del presidente Vladimir Putin dalla sua ascesa al potere 25 anni fa e, con Mosca che ha inviato centinaia di migliaia di giovani uomini al fronte in Ucraina negli ultimi quattro anni, il problema non ha fatto che peggiorare.
Il ruolo degli psicologi
Secondo le nuove linee guida del ministero della Salute per i controlli sulla salute riproduttiva, i medici chiederanno alle donne quanti figli desiderano avere. Se la donna risponde, "si raccomanda di inviare la paziente da uno psicologo con l'obiettivo di sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti della maternità".
La crisi demografica
Le raccomandazioni sono state approvate a fine febbraio, ma sono state riprese dai media statali solo questa settimana. Il capo del Cremlino presenta il calo demografico della Russia come una questione di sopravvivenza nazionale, avvertendo che la Russia rischierà l'"estinzione" se non aumenterà il tasso di natalità.
Misure per contrastare il calo delle nascite
Il tasso di natalità in Russia è al minimo degli ultimi 200 anni, attestandosi intorno a 1,4 figli per donna, ben al di sotto dei 2,1 che, secondo i demografi, sono necessari per una popolazione stabile. Negli ultimi anni Mosca ha inasprito le norme sull'aborto e ha approvato leggi che rendono illegale la cosiddetta "propaganda anti-figli". Le famiglie numerose sono celebrate come eroi nazionali e godono di una serie di benefici economici e sociali da parte dello Stato.