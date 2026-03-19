Perché Kate indossa sempre la stessa tiara amata anche da Lady D

AGI - C’è chi, davanti a un armadio pieno, sospira dicendo di non aver nulla da mettere e chi, come Kate Middleton, apre lo scrigno dei gioielli reali e finisce per scegliere sempre lo stesso pezzo da novanta. Il 18 marzo, in occasione del banchetto di Stato per la delegazione nigeriana, la Principessa del Galles ha sfoggiato la sua prima tiara dell’anno. E, senza troppe sorprese per i fedelissimi della corona, si trattava ancora una volta della Lover’s Knot. Se state pensando che si tratti di pigrizia stilistica, siete fuori strada.
La Lover's Knot
Nonostante Kate abbia accesso a una collezione che farebbe impallidire qualsiasi museo di storia, la scelta di indossare per la quattordicesima volta il diadema preferito anche da Lady Diana nasconde un segreto molto più pragmatico di quanto il protocollo suggerisca. Non è solo questione di cuore, ma di capelli. Secondo gli esperti, il motivo per cui la Lover’s Knot è diventata la "coperta di Linus" della Principessa risiede nella sua struttura. Tatiana Karelina, nota hair stylist interpellata dal Daily Mail, ha spiegato che la geometria curva del gioiello e le sue iconiche perle sospese non sono solo un piacere per gli occhi, ma si incastrano millimetricamente con le acconciature predilette da Kate. Che si tratti di un raccolto basso o delle sue celebri onde lucide, questa tiara offre una base d'appoggio imbattibile.
Ingegneria invisibile
Indossare un pezzo di storia che pesa quanto un piccolo elettrodomestico richiede infatti un’ingegneria invisibile. Per evitare che il diadema scivoli durante i brindisi ufficiali o i saluti di rito, gli acconciatori di Palazzo creano veri e propri "supporti architettonici" fatti di imbottiture discrete e ciocche di capelli supplementari. Una volta trovato l'incastro perfetto con un particolare modello, cambiare rotta diventa un rischio che nessuna altezza reale vuole correre sotto le luci spietate dei flash.
La conferma di quanto sia complesso il montaggio di un look regale era arrivata già lo scorso dicembre. In quell'occasione Kate aveva tradito la sua preferita optando per la Oriental Circlet, appartenuta alla Regina Vittoria. Un'inquadratura ravvicinata aveva però svelato il "dietro le quinte": la tiara era letteralmente ancorata alla testa della Principessa attraverso un intreccio magistrale delle sue stesse ciocche, usate come veri e propri tiranti di sicurezza.
Insomma, se la Lover’s Knot continua a dominare le scene, è perché garantisce quella serenità che solo un accessorio collaudato sa dare. In un mondo di imprevisti, Kate preferisce andare sul sicuro. Una struttura equilibrata, un tributo alla suocera mai conosciuta e, soprattutto, la certezza che nulla si sposti di un millimetro durante un gran galà.