Precipita un ovovia in Svizzera: un morto

AGI - Ha provocato un morto la caduta di una cabina di un'ovovia avvenuta questa mattina nel comprensorio sciistico di Engelberg, in Svizzera. Lo ha comunicato la polizia cantonale in conferenza stampa, secondo quanto riporta la stampa svizzera. L'incidente è avvenuto poco prima delle 11:00 sulla tratta Trubsee-Stand.
La cabina si è staccata e si è ribaltata più volte lungo il pendio innevato. All'interno si trovava solamente la persona che è deceduta sulla cui identità non vengono al momento forniti dettagli. L'evacuazione delle persone presenti nelle altre cabine è ancora in corso. Le autorità stanno indagando, anche per capire perchè gli impianti fossero in funzione nonostante il forte vento.
"Non ci sono italiani coinvolti secondo quanto ci ha comunicato la Polizia Federale", ha riferito l'ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado in relazione alla caduta di una cabina di un'ovovia avvenuta questa mattina nel comprensorio sciistico di Engelberg, in Svizzera