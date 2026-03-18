Robot danzante impazzisce in fast food, dipendenti lo bloccano
Robot danzante impazzisce in un fast food, dipendenti costretti a bloccarlo
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Robot danzante impazzisce in un fast food, dipendenti costretti a bloccarlo

L'episodio in California, dove il robot è andato in tilt iniziando a “ballare” senza sosta e agitando le braccia ricoperte di salsa
Robot in tilt
Robot in tilt
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AGI - Momenti surreali in un ristorante della famosa catena fast food cinese di hotpot Haidilao, in California, dove un robot danzante ha improvvisamente iniziato a muoversi in modo incontrollato costringendo il personale a intervenire per evitare danni e incidenti.

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Il robot - come si vede dai video divenuti virali in rete - ha iniziato a oscillare le braccia in maniera frenetica, colpendo i piatti su un tavolo e finendo ricoperto di salsa.

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I clienti, inizialmente increduli, si sono rapidamente allontanati mentre i dipendenti cercavano di capire come fermarlo.

In una delle immagini circolate, si vede un’impiegata che afferra il robot per la “collottola”, nel tentativo di bloccarlo, mentre con l’altra mano usa il telefono, presumibilmente per cercare i comandi nell’app dedicata al dispositivo. Una scena surreale, che ha attirato l’attenzione di tutto il locale e costretto tre membri dello staff ad intervenire contemporaneamente per trattenere il robot.

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