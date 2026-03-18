Raid su Tel Aviv, 2 morti. Israele bombarda Beirut. L' Iran: 'La guerra colpirà tutti'

AGI - Il diciannovesimo giorno di guerra in Medio Oriente si apre con la notizia, nella notte, della morte di due persone, inizialmente date come ferite in modo grave a seguito di un attacco missilistico dell'Iran che ha colpito Ramat Gan (nell'area est di Tel Aviv). Le vittime sono un uomo e una donna 70enni che si trovavano nella loro stanza da letto quando l'edificio residenziale in cui abitavano è stato colpito da bombe a grappolo che hanno fatto crollare il tetto. "Sfortunatamente, questa coppia non si era rifugiata in un luogo sicuro quando è suonato l'allarme", ha riferito il portavoce delle forze dell'ordine, Dean Elsdunne. Il bilancio in Israele della guerra contro la Repubblica islamica cresce così a 14 morti.
Quanto accaduto a Tel Aviv è la risposta di Teheran all'uccisione di Ali Larijani e di altri funzionari che hanno perso la vita nei raid di martedì. In un comunicato i Guardiani della Rivoluzione hanno annunciato proprio che gli attacchi contro Israele sono stati lanciati "per vendicare il sangue" del capo della sicurezza della Repubblica Islamica. "Il sangue puro di (Ali Larijani) e degli altri amati martiri sarà vendicato", ha detto il capo dell'esercito iraniano, il generale Amir Hatami, Hatami in una dichiarazione pubblicata dall'agenzia Tasnim.
Attacchi in Arabia Saudita, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti
Razzi e droni hanno colpito anche i territori dell'Arabia Saudita e del Kuwait nella tarda serata di ieri, secondo quanto riferito dalle autorità dei due paesi del Golfo. In Arabia Saudita, un portavoce del Ministero della Difesa ha scritto su X che l'esercito aveva distrutto sei droni nell'est del Paese. "Le difese aeree del Kuwait intercettano attacchi di razzi e droni ostili", ha dichiarato invece l'esercito dell'emirato sui social. Un missile iraniano ha colpito vicino al quartier generale militare australiano per il Medio Oriente negli Emirati Arabi Uniti. Lo ha reso noto il Primo Ministro Anthony Albanese, aggiungendo che nessuno è rimasto ferito. "Alle 9:15 di questa mattina un missile iraniano ha colpito vicino alla base di Al Minhad che l'Australia ha negli Emirati Arabi Uniti" ha detto Albanese ai giornalisti. "Posso confermare che nessun membro australiano è rimasto ferito e tutti sono assolutamente al sicuro", ha aggiunto.
Ambasciata USA a Baghdad colpita da drone
E un attacco con drone ha di nuovo colpito l'ambasciata USA a Baghdad nelle prime ore della notte. Lo ha riferito fonte della sicurezza all'AFP, e un cronista dell'agenzia ha riferito di aver sentito un'esplosione. "Un drone ha colpito direttamente l'ambasciata", ha riferito un funzionario della sicurezza, senza specificare se ci siano stati danni. Un secondo funzionario ha detto che il drone è caduto "vicino alla recinzione di sicurezza dell'ambasciata". Solo ieri un altro attacco con droni e razzi aveva colpito l'ambasciata statunitense nella capitale irachena.
Raid israeliani a Beirut: sei morti e 24 feriti
Sempre nelle prime ore della notte Israele - secondo fonti locali - ha colpito un quartiere centrale di Beirut e bombardato anche i sobborghi meridionali della capitale libanese. L'attacco ha preso di mira la zona di Zuka el-Blat, dove la scorsa settimana l'esercito israeliano aveva già attaccato una filiale della società finanziaria Al-Qard Al-Hassan, legata al movimento filo-iraniano Hezbollah. I due attacchi israeliani hanno causato sei morti e 24 feriti. Lo riferisce il ministero della Sanità libanese, secondo cui "sono stati trovati anche resti umani sulla scena e la loro identità sarà accertata dopo i test del DNA".
Forze USA colpiscono siti missilistici iraniani
La scorsa notte, "forze statunitensi hanno impiegato con successo più munizioni penetranti profonde da 5.000 libbre su siti missilistici iraniani rafforzati lungo la costa iraniana vicino allo Stretto di Hormuz". Lo ha fatto sapere il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTOCOM), sottolineando che missili da crociera antinave iraniani in questi siti rappresentavano un rischio per la navigazione internazionale nello stretto.
Attacco missilistico intercettato in Qatar
Ed esplosioni sono state udite a Doha, capitale del Qatar. Lo riferisce l'agenzia AFP citando la testimonianza di un suo inviato sul posto. Il ministero della difesa del Qatar ha dichiarato di aver intercettato un attacco missilistico. "Le forze armate hanno intercettato un attacco missilistico che ha preso di mira lo Stato del Qatar", ha dichiarato il ministero della difesa in un comunicato, rilasciato poco dopo che un giornalista delle AFP a Doha ha sentito diverse esplosioni.
La diretta
07.58 Iran: Riad, abbattuto un drone diretto verso il quartiere diplomatico
Il ministero della Difesa saudita ha riferito che è stato abbattuto un altro drone mentre "tentava di avvicinarsi al quartiere delle ambasciate". Nelle ultime ore, le forze di Riad hanno distrutto diversi droni, oltre a un missile balistico, i cui detriti sono caduti vicino alla base aerea del Principe Sultan ad Al Kharj, senza tuttavia causare danni.
07.42 Iran: Idf, colpiti centri di comando Pasdaran a Teheran
Le forze armate israeliane hanno riferito di aver colpito centri di comando a Teheran, siti di lancio di missili balistici e altre infrastrutture del regime iraniano. Nella capitale e' finito nel mirino il quartier generale dell'Unità di Sicurezza dei Guardiani della Rivoluzione islamica, responsabile della repressione di proteste e rivolte in Iran, e un centro di comando per il sistema di lancio di missili balistici, si legge nella nota dell'Idf.
07.37 Libano: nuovo attacco dell'Idf sul centro di Beirut
Nuovo attacco israeliano contro il centro di Beirut: secondo quanto riportato dai media libanesi, è stato preso di mira il quartiere di Zuqaq al-Blat, senza alcun preavviso. Immagini mostrano colonne di fumo levarsi dalla zona. In precedenza, le forze armate israeliane avevano avvisato di evacuare un edificio a Bashoura, sempre nel centro della capitale libanese, che era stato poi colpito.
05.17 Iran: esplosione a Beirut dopo l'ordine israeliano di evacuazione
Un'esplosione è stata udita nel centro di Beirut nelle prime ore di mercoledì, secondo quanto riferito dagli inviati sul posto della AFP, con i media statali che hanno confermato un attacco israeliano dopo l'ordine di evacuazione delle IDF. "Il nemico ha preso di mira l'edificio minacciato a Bachoura", ha riportato l'agenzia ufficiale ANI, e immagini trasmesse da AFPTV hanno mostrato un denso fumo che si sollevava dall'area. L'esercito israeliano aveva precedentemente avvertito i residenti di Bashura di stare lontani da un edificio che si dice fosse collegato al gruppo Hezbollah.
04.22 Iran: ministro degli Esteri, le ripercussioni della guerra colpiranno tutti
Le ripercussioni della guerra in Medio Oriente si faranno sentire a livello globale: "L'ondata di ripercussioni globali è appena iniziata e colpirà tutti - indipendentemente da ricchezza, fede o razza". Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, allegando una copia dell'annuncio di dimissioni del direttore del Centro Nazionale per l'Antiterrorismo degli Stati Uniti, provocato dalla guerra. "Un numero crescente di voci - (inclusi) funzionari europei e statunitensi - esclama che la guerra contro l'Iran è ingiusta. Altri membri della comunità internazionale dovrebbero seguire l'esempio," ha aggiunto il ministro.
04.10 L'Idf lancia attacchi contro Hezbollah nel sud del Libano
Le IDF "hanno lanciato un'ondata di attacchi contro le infrastrutture dell'organizzazione terroristica Hezbollah nel sud del Libano". Lo annunciano su X le Forze di difesa israeliane. Dopo l'evacuazione dei residenti della citta' di Tiro, nel sud del Libano, e in risposta al lancio di razzi nel territorio israeliano, spiegano, sono iniziati gli attacchi.
03.24 L'esercito israeliano, "evacuate il quartiere di Beirut"
L'esercito israeliano ha invitato i residenti di un quartiere centrale di Beirut a evacuare, avvertendo di un imminente nuovo attacco alla capitale libanese contro gli Hezbollah. In una dichiarazione sui social media, il portavoce militare in lingua araba Avichay Adraee ha emesso "un urgente avvertimento ai residenti del quartiere di Bashoura", affermando che le forze israeliane avrebbero operato contro una struttura di Hezbollah sul posto. Una mappa affissa accanto alla dichiarazione mostra un edificio a Bashoura, consigliando ai residenti di restare ad almeno 300 metri "per la vostra sicurezza".