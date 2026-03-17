Trump, Nato non ci serve più ma continueremo a difendere i Paesi

AGI - "Non abbiamo più bisogno, nè desideriamo, l'assistenza dei Paesi della Nato, grazie ai successi militari che abbiamo ottenuto. Non ne abbiamo mai avuto bisogno!". Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. "Lo stesso vale per il Giappone, l'Australia o la Corea del Sud. Anzi, parlando in qualità di presidente degli Stati Uniti d'America, di gran lunga il Paese più potente al mondo, non abbiamo bisogno dell'aiuto di nessuno!", aggiunge.
"Gli alleati hanno detto no al coinvolgimento"
"Gli Stati Uniti sono stati informati dalla maggior parte dei nostri "alleati" della Nato che non vogliono essere coinvolti nella nostra operazione militare contro il regime terroristico dell'Iran in Medio Oriente, nonostante il fatto che quasi tutti i Paesi siano fortemente d'accordo con ciò che stiamo facendo e che all'Iran non si possa permettere, in alcun modo, di possedere un'arma nucleare", ha aggiunto Trump.
"Non sono sorpreso dalla loro reazione, tuttavia, perché ho sempre considerato la Nato, dove spendiamo centinaia di miliardi di dollari all'anno per proteggere questi stessi Paesi, una strada a senso unico: noi li proteggeremo, ma loro non faranno nulla per noi, in particolare, in caso di bisogno", aggiunge. "Fortunatamente, abbiamo decimato l'esercito iraniano: la loro Marina è stata annientata, la loro Aeronautica è stata annientata, la loro contraerea e i loro radar sono stati eliminati e, forse la cosa più importante, i loro leader, praticamente a ogni livello, sono stati eliminati, per non minacciare mai più noi, i nostri alleati mediorientali o il mondo!", evidenzia ancora il capo della Casa Bianca.