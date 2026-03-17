Kiss cam ai Coldplay: Kristin Cabot, 'Mio marito era al concerto'

AGI - A nove mesi dall'episodio che per giorni avrebbe riempito pagine di giornali e incendiato dibattiti televisivi, il caso della coppia 'beccata' dalla kiss cam al concerto dei Coldplay continua a tenere banco. Ora è Kristin Cabot, ex responsabile delle risorse umane di una grande azienda finita nel tritacarne con l'amante, a rompere il silenzio e a rivelare che il suo matrimonio era finito già tempo prima di quella fatidica sera di luglio e che anche suo marito era al concerto. Anche se ignaro della presenza della moglie.
In un'intervista con Oprah Winfrey, Cabot ha ricostruito il momento diventato virale, sostenendo che lei e il marito vivevano già separati da diverse settimane prima del concerto e che anche Andy Byron, allora amministratore delegato della società Astronomer e ripreso insieme a lei dalle telecamere, le aveva detto di essere separato dalla moglie e in procinto di divorziare.
L'episodio al Gillette Stadium, in Massachusetts - la "kiss cam" che inquadra Cabot e Byron abbracciati, lei che si copre il volto, mentre lui si sottrae all'inquadratura e, ciliegina sulla torta, Chris Martin che dal palco li inchioda con una battuta - aveva alimentato polemiche e pettegolezzi. Dopo il caso, Byron era stato il primo a dimettersi dall'azienda, seguito poco dopo da Cabot, che nell'agosto 2025 aveva anche presentato istanza di divorzio dal marito Andrew.
La verità sulla separazione
Nella sua prima e finora unica intervista televisiva, Cabot ha detto a Winfrey che lei e il marito avevano "deciso di separarsi e vivevano già separati, pianificando il divorzio" da almeno un mese prima del concerto. Byron le aveva riferito di trovarsi in una situazione simile con la moglie, con una separazione "de facto" da molti anni. Cabot ha inoltre raccontato che anche il marito si trovava al concerto, circostanza di cui era venuta a conoscenza grazie a un messaggio ricevuto dalla figlia mentre stava entrando allo stadio. "Nella mia mente ho pensato: sarà strano se mi vede con Andy?", ha detto a Oprah, ammettendo di aver liquidato l'eventualità come improbabile.
Il rapporto con Andy Byron
Secondo Cabot, il marito era comunque a conoscenza del suo stretto rapporto professionale con Byron. "Sapeva quanto lavorassimo insieme. Sapeva che pranzavamo e andavamo a bere qualcosa insieme. Era tutto normale", ha detto nell'intervista. L'ex manager ha descritto l'istante in cui la telecamera si è posata su di loro come "di totale orrore".
Il momento della kiss cam
Il suo pensiero immediato, ha spiegato, non sarebbe stato legato al commento del cantante o alla possibile interpretazione pubblica della scena, ma al fatto che il marito si trovasse nel palazzetto. "L'ultima cosa che volevo era metterlo in imbarazzo", ha affermato, definendolo ancora oggi "uno dei suoi più grandi sostenitori" e "un uomo incredibile". "La battuta di Chris Martin" ha assicurato, "non l'ho nemmeno sentita".