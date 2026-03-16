Il Principe William ricorda Lady Diana con un messaggio e una foto inedita 

AGI - Il Principe William ha reso omaggio a sua madre, Lady Diana Spencer, con un messaggio toccante e una foto inedita in occasione della Festa della Mamma, celebrata nel Regno Unito domenica 15 marzo. Il futuro Re d'Inghilterra ha scelto i canali social ufficiali di Kensington Palace per condividere un ricordo profondamente personale, firmato semplicemente con l'iniziale "W". Nel messaggio, si è rivolto non solo alla memoria della Principessa scomparsa a Parigi nel 1997, ma a chiunque viva questa ricorrenza nel segno dell'assenza.
“Ricordo mia madre, oggi e ogni giorno. Penso a tutti coloro che oggi ricordano una persona cara. Buona festa della mamma”, si legge nel post che accompagna uno scatto d'archivio. L'immagine proviene dalla collezione privata di famiglia e ritrae Diana con William, all'epoca di due anni, nel 1984, seduti in un campo di fiori selvatici presso la residenza principale di famiglia, Highgrove.
Poche parole che spezzano la consueta riservatezza del Principe del Galles, da sempre molto protettivo nei confronti dell'immagine materna, ma che confermano quanto il legame con Diana resti il centro della sua vita. Nel 2017, per il ventesimo anniversario della morte della madre, aveva raccontato nel documentario Diana, our mother: her life and legacy come la sua presenza fosse una costante quotidiana parlando dell'elaborazione del lutto, spiegando che un dolore così precoce e violento può "temprarti o distruggerti". Questa eredità emotiva è stata trasmessa anche ai figli George, Charlotte e Louis. È diventata ormai una tradizione di famiglia quella di dedicare, ogni anno, un pensiero o un disegno alla "nonna Diana". Il messaggio di quest'anno, pur nella sua semplicità, sottolinea ancora una volta come William abbia scelto di ricordarla mantenendo vivo l'impegno umanitario che fu il tratto distintivo della madre.