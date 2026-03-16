Sean Penn non ritira l'Oscar e va a Kiev. Zelensky: 'Sei un vero amico'

AGI - L'attore americano Sean Penn, che ieri ha vinto il suo terzo Oscar come miglior attore non protagonista per il film "Una battaglia dopo l'altra" in una cerimonia a cui non ha partecipato, è di nuovo in Ucraina, dove ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky per mostrare il suo sostegno al Paese di fronte all'invasione russa.
Già vincitore di un Oscar per i suoi ruoli in Mystic River e Milk, Sean Penn è stato avvistato mentre scendeva da un'auto ed entrava in un hotel di Kiev, con i capelli bianchi spettinati e gli occhiali da sole. Si tratta di una "visita privata", ha dichiarato un alto funzionario ucraino. "Vuole semplicemente sostenere l'Ucraina", ha aggiunto.
Il saluto di Zelensky a Penn
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha salutato Penn come "un vero amico dell'Ucraina" in un messaggio sui social media, accompagnato da una foto che lo ritrae nel suo ufficio mentre incontra l'attore.
Шон Пенн, який отримав "Оскар", але замість церемонії відправився до Києва та зустрівся із Зеленським— Тотальний ХУІТЕР (@Cellodidas89) March 16, 2026
Президент України опублікував у себе в Телеграмі фото зустрічі pic.twitter.com/pQQ5XYUDQb
"Sei stato al fianco dell'Ucraina fin dal primo giorno della guerra su vasta scala. E questo rimane vero ancora oggi. E sappiamo che continuerai a stare al fianco del nostro Paese e del nostro popolo", ha aggiunto Zelensky nel messaggio. Il presidente ucraino aveva dichiarato in un'intervista all'AFP a febbraio di aver visto e "adorato" il film del regista Paul Anderson per il quale Penn ha vinto la statuetta.
Le visite di Penn in Ucraina e l'amicizia con Zelensky
Sean Penn, un noto sostenitore di Kiev a Hollywood, ha già visitato l'Ucraina diverse volte dall'inizio dell'invasione russa su larga scala nel 2022. Nel 2023 ha anche co-diretto un documentario su Volodymyr Zelensky, a sua volta ex attore comico.
Sean Penn won an Oscar, but instead of accepting his well-deserved award at last Sunday’s ceremony, he went to Ukraine.— UNITED24 (@U24_gov_ua) March 16, 2026
During one of his previous visits, Sean gifted one of his other Oscars to @ZelenskyyUa.
Thank you for standing with Ukraine — one battle after another pic.twitter.com/6GpLTYyMEV
Il film, un ritratto ammirato di Zelensky che ripercorre la sua spettacolare ascesa da comico a signore della guerra, è stato presentato in anteprima al Festival del Cinema di Berlino nel 2023. Durante le interviste in cui riflettevano sui primi mesi dell'invasione dell'Ucraina, Penn e Zelensky hanno stretto quella che entrambi hanno definito una profonda amicizia.