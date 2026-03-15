Netanyahu sulla sua presunta morte: 'Muoio dalla voglia di caffè'

AGI - Benjamin Netanyahu in persona e il suo ufficio respingono le voci sulla presunta morte del premier israeliano circolate con insistenza sui social nelle scorse ore, dopo la minaccia diretta rivolta dai Pasdaran.
Netanyahu ha risposto alle 'teorie del complotto' con un video che lo riprende in un bar mentre beve un cappuccino, dicendo: "Muoio dalla voglia di caffè. Muoio dalla voglia del mio popolo. Come si comportano? Benissimo. Volete contare il numero di dita?". Il riferimento del premier riguarda un video che lo mostrerebbe con sei dita, chiaramente falso e realizzato con l'IA. Una comunicazione poi diramata dal suo ufficio definisce come "fake news" video e voci sulla presunta morte di Netanyahu.
La reazione dell'ambasciatore statunitense
A rispondere è stato anche l'ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, secondo cui la vicenda della presunta morte del premier israeliano è "la prova inconfutabile che alcune delle cose più ridicole di sempre si trovano su internet!". "Le notizie sulla morte del Primo Ministro israeliano o sul fatto che avesse 7 dita erano assurde come alcune delle sciocchezze di Tucker Carlson. Forse al Primo Ministro israeliano sarebbe bastato mostrare un solo dito a coloro che dicevano che era morto!", ha detto Huckabee.