Droni ucraini colpiscono la raffineria russa Tijoretsk-Nafta nel Krasnodar

AGI - Droni ucraini hanno colpito per la seconda volta questa settimana la raffineria Tijoretsk-Nafta, che si trova nella regione meridionale di Krasnodar. Secondo le autorità locali, i droni hanno provocato un incendio nelle strutture, ma non ci sono stati feriti.
Nell'attacco sono state danneggiate anche due linee ad alta tensione in una località che si trova a più di 120 chilometri dalla capitale regionale.
Gravi danni
La raffineria è uno dei più importanti punti di trasbordo di petrolio del paese. Il governatore della regione di confine di Belgorod, Viatcheslav Gladkov, ha dichiarato che un massiccio attacco di artiglieria da parte dell'Ucraina ha causato gravi danni alle infrastrutture energetiche. Gladkov ha ammesso che, per questo motivo, nella regione russa si sono verificate interruzioni di elettricità, riscaldamento e acqua.
Abbattuti 170 droni
Le difese antiaeree russe hanno abbattuto in totale 170 droni ucraini in 13 regioni della parte europea del paese dalla notte scorsa. Si tratta di uno degli attacchi più massicci delle ultime settimane, secondo il Ministero della Difesa russo, che precisa come 20 droni sono stati abbattuti mentre erano diretti a Mosca.
Sono state inoltre attaccate le regioni di confine di Belgorod, Kursk e Briansk, oltre alle regioni meridionali di Krasnodar, Rostov e Adigea, e le regioni di Tver, Kaluga, Tula, Volgograd, Saratov e l'annessa penisola della Crimea.