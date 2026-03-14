Addio al filosofo tedesco Jurgen Habermas 

AGI - La filosofia perde uno dei suoi maestri contemporanei. Il filosofo tedesco Jurgen Habermas è morto a 96 anni a Starnberg, nella Germania meridionale. Lo ha confermato una portavoce della sua casa editrice, Suhrkamp Verlag, citando la famiglia.
Habermas è stato, insieme a Guenter Grass e Hans Magnus Enzensberger, uno dei tre membri più eminenti di una generazione di intellettuali che hanno alimentato numerosi dibattiti nel corso della storia della Repubblica Federale Tedesca.
L'eredità di Habermas in un mondo che cambia
La sua scomparsa, avvenuta sabato, giunge in un momento in cui la Germania sta attraversando profonde trasformazioni e in cui la formazione dell'opinione pubblica - uno dei temi ricorrenti nella sua opera - avviene attraverso canali diversi da quelli da lui analizzati e utilizzati. Tutto ciò ha indotto il collega filosofo Philip Felsch a interrogarsi, in un libro pubblicato nel 2004, su cosa rimarrà dell'eredità di Habermas "dopo la morte del mondo di ieri".
Filosofo e sociologo: una formazione interdisciplinare
Habermas è stato descritto in molti modi diversi. Per alcuni, è stato l'eminenza grigia del movimento studentesco tedesco del 1968, per altri l'ultimo rappresentante della cosiddetta Scuola di Francoforte, e per tutti, uno dei filosofi la cui influenza ha trasceso i confini del mondo accademico. La sua formazione iniziale fu principalmente filosofica - conseguì il dottorato a Bonn nel 1954 con una dissertazione sulla teoria delle età del mondo di Friedrich Schelling - ma ben presto iniziò a confrontarsi con altre discipline. "Appartengo a una classe di filosofi che si sono occupati anche di sociologia e non hanno mai preso troppo sul serio i confini tra le diverse discipline", ha dichiarato Habermas in un'intervista in occasione del conferimento del Premio Principe delle Asturie.
La scuola di Francoforte e il dibattito pubblico
Nel 1956, Theodor W. Adorno, una delle figure di spicco della Scuola di Francoforte, lo invitò a lavorare presso il leggendario Institut für Soziale Forschung (Istituto per la Ricerca Sociale), appena riaperto dopo la chiusura forzata durante il periodo nazista. Parallelamente alla sua attività accademica, Habermas iniziò a partecipare fin da subito al dibattito pubblico, soprattutto durante gli anni del movimento studentesco, i cui rappresentanti inizialmente lo accolsero come uno di loro. Un episodio leggendario narra che nel 1967, durante un dibattito, Habermas accusò il leader studentesco Rudi Dutschke di aver aperto le porte al "fascismo di sinistra", criticando il radicalismo e la giustificazione della violenza.
Concetti chiave: dal patriottismo costituzionale alla rivoluzione della ripresa
In tutti i suoi incarichi - Francoforte, Marburgo e Heidelberg, tra gli altri - Habermas coniò concetti che divennero rapidamente di uso comune nel dibattito contemporaneo. Ad esempio, quando la Germania, segnata dalla tragedia del nazismo, faticava a definire una chiara identità nazionale, Habermas inventò il concetto di "patriottismo costituzionale". Anni dopo, quando la mobilitazione popolare nell'ex Repubblica Democratica Tedesca (RDT) del 1989 avrebbe portato alla caduta del Muro di Berlino e alla riunificazione della Germania, Habermas descrisse quanto accaduto come il successo della "rivoluzione della ripresa". Il concetto alludeva all'idea che, storicamente, le grandi trasformazioni in Germania fossero state imposte dall'alto e che il Paese non avesse mai vissuto una rivoluzione trionfante. Con il movimento cittadino della RDT, per la prima volta, i tedeschi erano riusciti a prendere in mano il proprio destino, almeno inizialmente.
La crisi finanziaria e la critica al neoliberismo
Quasi vent'anni dopo, scoppiò la crisi finanziaria internazionale e Habermas analizzò le ripercussioni negative delle trasformazioni avvenute nell'Europa orientale nel 1989. Dopo lo scioglimento del blocco sovietico, spiegò Habermas al settimanale "Die Zeit", il mondo occidentale cadde in una pericolosa euforia trionfalistica e si impegnò nella difesa di un credo neoliberista di cui ora sta pagando il prezzo. Ciò che era in gioco, avvertiva Habermas, non era il superamento del capitalismo, come sosteneva il marxismo tradizionale, bensì il suo addomesticamento. In ogni caso, aggiunse, dal 1989 non esiste più alcun orizzonte possibile al di fuori dell'universo del capitalismo, e questa era già la situazione per la sinistra illuminista europea negli anni Cinquanta.
L'era post-secolare e le opere fondamentali
Habermas si è concentrato, soprattutto dopo l'11 settembre 2001, sulla filosofia della religione e ha parlato - coniando un nuovo concetto che è stato ampiamente adottato - di un'era post-secolare. Le sue opere, soprattutto 'La teoria dell'agire comunicativo' e 'Fatti e norme', continuano a essere lette e studiate. A queste ha fatto seguito un flusso costante di studi e saggi che offrono un approccio continuo al mondo contemporaneo dalla prospettiva della tradizione filosofica tedesca. La sua ultima opera importante - in due volumi - è stata 'Anche una storia della filosofia'. In quest'opera, sottotitolata 'La costellazione occidentale della fede e della conoscenza', ha analizzato il processo di secolarizzazione e i suoi limiti.