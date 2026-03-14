Raid Usa in Iran sull'isola di Kharg. L'avvertimento di Trump

AGI - Nel quindicesimo giorno di guerra in Iran e in Medio Oriente parte il raid degli Usa su Kharg. Gli Stati Uniti hanno "azzerato gli obiettivi militari" sull'isola di Kharg ma non "distrutto" le infrastrutture petrolifere, annuncia Donald Trump dopo l’attacco americano.
Dall’isola a una ventina di chilometri dalle coste dell’Iran transita la maggior parte dell’export di petrolio della Repubblica Islamica di cui una grande fetta è destinata al mercato cinese.
La mossa di Trump, con il raid nella notte, punta ad avvertire il regime. E ad intensificare il pressing su Teheran per lo sblocco dello stretto di Hormuz, snodo centrale del mercato globale del greggio e dell’energia. “L’Iran liberi Hormuz oppure le sue infrastrutture petrolifere saranno distrutte”, è il sintesi il senso del messaggio che il capo della Casa Bianca lancia al regime degli ayatollah. Poi, qualche ora dopo il blitz aggiunge: "l'Iran è totalmente sconfitto e vuole un accordo ma io no". E rilancia: "L'Iran è morto proprio come i suoi piano di distruggere Israele".
Intanto Hamas esorta l'Iran a mettere fine agli attacchi contro i Paesi del Golfo e della regione, pur affermando il diritto di Teheran a difendersi da Israele e dagli Stati Uniti.
Trump avverte Iran, "sbocchi Hormuz o distruggeremo infrastrutture petrolio"
"Ho scelto di non spazzare via le infrastrutture petrolifere sull'isola di Kharg. Se l'Iran o altri dovessero interferire nel passaggio libero e sicuro delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz, riconsidererò subito quanto deciso", afferma il presidente americano, Donald Trump.
Colpita la base Usa a Baghdad
La guerra in Medio Oriente non si ferma né si ridimensiona. Continuano gli attacchi ai Paesi del Golfo. L’Iran ha colpito con un drone la base statunitense a Baghdad, per la seconda volta dall'inizio del conflitto. Esplosioni anche a Doha dove sono stati intercettati due missili.
La diretta della giornata
Trump, Iran morto come i suoi piani per annientare Israele
"L'Iran aveva piani per conquistare l'intero Medio Oriente e annientare completamente Israele. PROPRIO COME L'IRAN STESSO, QUEI PIANI SONO ORA MORTI!". E' il messaggio postato su Truth dal presidente Usa, Donald Trump.
07.58 Nessun danno alle infrastrutture petrolifere a Kharg in Iran
Nessuna infrastruttura petrolifera è stata danneggiata dagli attacchi Usa sull'isola di Kharg. E' quanto ha riferito l'agenzia di stampa iraniana Fars, citando fonti sul posto. Colpite le difese aeree, la base navale, la torre di controllo e l'hangar per elicotteri, ha sostenuto l'agenzia di stampa.
07.26 Israele colpisce un edificio in Libano a Beirut, un morto
Le forze armate israeliane hanno nuovamente attaccato un appartamento in un edificio nella periferia nord-orientale di Beirut, già colpito meno di 24 ore fa. Il raid ha ucciso una persona e innescato un incendio, riferisce il quotidiano libanese l'Orient Le Jour, precisando che stavolta, insieme all'appartamento, è stato distrutto l'intero terzo piano.
07.16 Hamas a Iran, basta attacchi contro i Paesi del Golfo
Hamas ha esortato l'Iran di mettere fine agli attacchi contro i Paesi del Golfo e della regione, pur affermando il diritto di Teheran a difendersi da Israele e dagli Stati Uniti. "Pur affermando il diritto della Repubblica islamica dell'Iran di rispondere a questa aggressione con tutti i mezzi disponibili in conformità con le norme e le leggi internazionali, il movimento invita i fratelli in Iran ad evitare di prendere di mira i Paesi vicini", si legge in un comunicato del gruppo militante palestinese. Hamas ha anche chiesto alla comunità internazionale di "lavorare per fermare" immediatamente la guerra in corso.
06.46 Israele si prepara a colpire Tabriz in Iran
Israele si prepara a colpire Tabriz. Le forze armate israeliane hanno lanciato un avviso alla popolazione che abita la zona industriale della città che si trova nel nord dell'Iran, invitandola a evacuare l'area. "Nelle prossime ore - annuncia Israele su X - continueremo a operare in quella zona.
05.46 Trump, L'Iran vuole un accordo ma non un'intesa che accetterei
"I media delle fake news odiano riportare quanto bene l'esercito degli Stati Uniti si sia comportato contro l'Iran, totalmente sconfitto e vuole un accordo, ma non un accordo che io accetterei!": è quanto scrive il presidente ameroicano, Donald Trump, sul social Truth. Le dichiarazioni arrivano dopo gli attacchi all'isola di Kharg, che, secondo Washington, avrebbe distrutto tutti gli obiettivi militari presenti ma non le infrastrutture petrolifere.
05.30 Un drone colpisce l'ambasciata americana in Iraq
L'ambasciata statunitense a Baghdad è stata colpita da un drone. L'attacco è avvenuto poco dopo che due miliziani sostenuti dall'Iran erano stati uccisi in raid sulla capitale irachena. "Un drone ha colpito l'ambasciata", ha affermato un funzionario della sicurezza irachena.
È la seconda volta che l'ambasciata statunitense a Baghdad subisce un attacco dall'inizio della guerra israelo americana contro l'Iran. Diversi gruppi armati sostenuti da Teheran, riuniti sotto l'ombrello del movimento Resistenza Islamica in Iraq, hanno rivendicato attacchi quotidiani con droni e razzi contro le basi statunitensi nella regione. Prima dell'attacco, due miliziani del gruppo Kataeb Hezbollah erano stati uccisi: uno di loro sarebbe una "figura chiave" della rete legata a Teheran.