Amsterdam: esplosione danneggia una scuola ebraica

AGI - Un'esplosione ha danneggiato una scuola ebraica ad Amsterdam e secondo la sindaca, Femke Halsema, si tratterebbe di un attacco mirato. Lo riferiscono i media olandesi.
Scuola ebraica ad Amsterdam, al vaglio le immagini delle telecamere
La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente e i danni alla scuola sono stati limitati. Gli agenti stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza che sembrano mostrare una persona far detonare un ordigno.
La sindaca di Amsterdam, "un atto vile"
La sindaca di Amsterdam Femke Halsema ha condannato "il vile atto di aggressione" aggiungendo che "una scuola deve essere un luogo in cui i bambini possano seguire le lezioni in sicurezza" e che Amsterdam deve essere un luogo in cui gli ebrei devono vivere in sicurezza.
Rafforzate le misure di sicurezza ad Amsterdam
Da quando sono iniziati gli attacchi congiunti Stati Uniti e Israele contro l'Iran il mese scorso, scuole, sinagoghe e istituzioni ebraiche in tutto il mondo hanno rafforzato le misure di sicurezza.
Un gruppo islamico rivendica l'attacco
Un gruppo islamico ha rivendicato l'attacco di questa mattina a una scuola ebraica di Amsterdam, pubblicando un video che sembra mostrare l'esplosione di un ordigno. Lo riferisce Times of Israel, facendo riferimento a un filmato postato dall'Islamic Movement of the Companions of the Right'.
Quattro arresti per l'incendio alla sinagoga di Rotterdam
Il gruppo estremista di recente formazione è stato anche collegato a diversi altri attacchi antisemiti negli ultimi giorni, tra cui un'esplosione simile avvenuta ieri fuori da una sinagoga a Rotterdam, che ha causato un piccolo incendio e danni all'edificio.
Per l’incendio doloso scoppiato nella sinagoga nel centro di Rotterdam la polizia olandese ha fermato ieri quattro uomini di età compresa tra i 17 e i 19 anni. Erano a bordo di un’auto nelle vicinanze di un'altra sinagoga. Sarebbero stati incastrati anche da alcune testimonianze.
Alcune persone infatti avrebbero riconosciuto uno dei quattro sospettati come l'uomo che era alla guida della vettura che si era allontanata pochi istanti dopo lo scoppio dell'incendio.