Il Tesoro Usa revoca le sanzioni sul petrolio russo

AGI - Gli Stati Uniti hanno autorizzato temporaneamente la vendita di petrolio russo immagazzinato sulle navi, a causa dell'impennata dei prezzi dall'inizio della guerra in Iran. Lo ha annunciato il Dipartimento del Tesoro Usa. Il dipartimento ha rilasciato una licenza che autorizza la vendita, fino all'11 aprile, di petrolio greggio e prodotti petroliferi russi caricati sulle navi prima delle 00:01 del 12 marzo.
"Nessun beneficio alla Russia"
Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha affermato che centinaia di milioni di barili di petrolio potrebbero essere immessi sul mercato rimuovendo le sanzioni alla Russia. In un post su X, Bessent ha dichiarato che la revoca delle sanzioni non apporterebbe un beneficio significativo alla Russia.
Le esenzioni dalle sanzioni imposte alla Russia emesse dal Dipartimento del Tesoro Usa consentiranno la vendita e la consegna in tutto il mondo di tutto il petrolio russo attualmente caricato sulle navi. L'iniziativa mira ad aumentare l'offerta di petrolio sul mercato e a mantenere i prezzi sotto controllo, nel contesto del conflitto in Iran e in tutta l'area del Golfo che ha portato al blocco dello Stretto di Hormuz. L'esenzione durerà fino all'11 aprile.
La posizione della Russia sul mercato energetico
L'inviato russo Kirill Dmitriev ha dichiarato che il mercato energetico globale "non può rimanere stabile" senza il petrolio russo. La sua affermazione giunge poco dopo che gli Stati Uniti hanno temporaneamente autorizzato la vendita di petrolio russo stoccato su navi, con un'esenzione alle sanzioni a Mosca.
"Gli Stati Uniti stanno di fatto riconoscendo l'ovvio: senza il petrolio russo, il mercato energetico globale non può rimanere stabile", ha scritto Dmitriev su Telegram, in un contesto di prezzi del petrolio greggio alle stelle dall'inizio della guerra in Medio Oriente e nel Golfo.