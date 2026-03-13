KC-135 Usa precipitato in Iraq: morti 6 membri dell'equipaggio
Un KC-135 statunitense precipitato in Iraq: morti i sei membri dell'equipaggio
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Un KC-135 statunitense precipitato in Iraq: morti i sei membri dell'equipaggio

Il CentCom ha riferito che le circostanze sono ancora oggetto di indagine. Un secondo velivolo coinvolto è riuscito ad atterrare in sicurezza
U.S. Air Force KC-135R Stratotanker
Afp - U.S. Air Force KC-135R Stratotanker
iran usa iraq kc-135
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AGI - Il Comando centrale americano ha confermato la morte di tutti e sei i membri dell'equipaggio del KC-135 precipitato ieri nell'Iraq occidentale. "Le circostanze dell'incidente sono oggetto di indagine", si legge in una nota nel Centcom.

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Il Centcom ha assicurato che lo Stratotanker da rifornimento in volo non è stato colpito da fuoco nemico o amico. Nell'incidente è stato coinvolto un secondo velivolo che e' atterrato in sicurezza.
Diversa la versione fornita da Teheran. I Guardiani della Rivoluzione hanno rivendicato già ieri di avere abbattuto l'aereo con un missile.

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