KC-135 Usa precipitato in Iraq: morti 6 membri dell'equipaggio

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AGI - Il Comando centrale americano ha confermato la morte di tutti e sei i membri dell'equipaggio del KC-135 precipitato ieri nell'Iraq occidentale. "Le circostanze dell'incidente sono oggetto di indagine", si legge in una nota nel Centcom.
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Il Centcom ha assicurato che lo Stratotanker da rifornimento in volo non è stato colpito da fuoco nemico o amico. Nell'incidente è stato coinvolto un secondo velivolo che e' atterrato in sicurezza.
Diversa la versione fornita da Teheran. I Guardiani della Rivoluzione hanno rivendicato già ieri di avere abbattuto l'aereo con un missile.
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