Cosa ha detto Trump al G7 e perché è stato ambiguo su Iran

AGI - Il presidente americano Donald Trump ha assicurato ai leader del G7, durante il vertice di mercoledì, che l'Iran è "sul punto di arrendersi". Lo riferisce Axios citando tre funzionari dei paesi del G7.
Durante la videochiamata, Trump si è vantato dei risultati dell'operazione Epic Fury e ha detto agli alleati: "Ho eliminato un cancro che minacciava tutti noi".
La situazione a Teheran
Al punto, ha spiegato, che non è rimasto nessuno vivo a Teheran con il potere di ufficializzare la decisione. "Nessuno sa chi sia il leader, quindi non c'è nessuno che possa annunciare la resa", ha spiegato Trump. Di certo non Mojataba Khamenei, che per il presidente è un "peso leggero".
L'appello del G7
Sempre secondo la ricostruzione di Axios, tutti gli altri leader hanno esortato Trump a porre fine rapidamente alla guerra e a mettere al sicuro lo stretto di Hormuz.
La situazione nello stretto di Hormuz
Il presidente americano ha assicurato che la situazione di Hormuz sta migliorando e che le navi commerciali dovrebbero riprendere le operazioni nella zona.
L'ambiguità di Trump sulla fine della guerra
Secondo le fonti, Trump è stato "ambiguo e non ha preso impegno" sui suoi obiettivi e sui tempi della fine della guerra. Tanto che se alcuni dei partecipanti hanno lasciato la riunione convinti che voglia finire la guerra, altri dell'esatto contrario.