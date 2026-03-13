Cosa ha detto Trump al G7 e perché è stato ambiguo su Iran
Cosa ha detto Trump al G7 e perché è stato ambiguo sull'attacco all'Iran
Home>Estero

Cosa ha detto Trump al G7 e perché è stato ambiguo sull'attacco all'Iran

Secondo Axios il presidente Usa ha detto ai leader che Teheran è "sul punto di arrendersi, ma nessuno può annunciare la resa"
Sabrina Bellosi
Donald Trump
Afp - Donald Trump
g7 iran trump
di lettura

AGI - Il presidente americano Donald Trump ha assicurato ai leader del G7, durante il vertice di mercoledì, che l'Iran è "sul punto di arrendersi". Lo riferisce Axios citando tre funzionari dei paesi del G7.

ADV

Durante la videochiamata, Trump si è vantato dei risultati dell'operazione Epic Fury e ha detto agli alleati: "Ho eliminato un cancro che minacciava tutti noi".

ADV

La situazione a Teheran

Al punto, ha spiegato, che non è rimasto nessuno vivo a Teheran con il potere di ufficializzare la decisione. "Nessuno sa chi sia il leader, quindi non c'è nessuno che possa annunciare la resa", ha spiegato Trump. Di certo non Mojataba Khamenei, che per il presidente è un "peso leggero".

L'appello del G7

Sempre secondo la ricostruzione di Axios, tutti gli altri leader hanno esortato Trump a porre fine rapidamente alla guerra e a mettere al sicuro lo stretto di Hormuz.

La situazione nello stretto di Hormuz

Il presidente americano ha assicurato che la situazione di Hormuz sta migliorando e che le navi commerciali dovrebbero riprendere le operazioni nella zona.

L'ambiguità di Trump sulla fine della guerra

Secondo le fonti, Trump è stato "ambiguo e non ha preso impegno" sui suoi obiettivi e sui tempi della fine della guerra. Tanto che se alcuni dei partecipanti hanno lasciato la riunione convinti che voglia finire la guerra, altri dell'esatto contrario.

ADV