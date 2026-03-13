Sventato un attentato al generale Biletsky

AGI - I servizi di sicurezza ucraini (Sbu) hanno annunciato di aver sventato un attentato alla vita del generale Andrij Biletsky, fondatore del Battaglione Azov che, inquadrato nella Guardia Nazionale ucraina, ha svolto un ruolo centrale nella difesa dell'acciaieria Azovstal a Mariupol durante l'assedio russo del 2022.
L'Sbu ha riferito dell'arresto di un militare delle Forze armate ucraine che, secondo le informazioni in suo possesso, stava preparando un attentato contro Biletsky, comandante del III Corpo d'armata dell'esercito e fondatore del Battaglione Azov.
Il piano dell'attentato e l'arresto
Secondo l'Sbu, un militare ucraino, operatore di droni nella regione di Kharkiv e uomo di fiducia di Mosca, avrebbe dovuto informare le truppe russe dell'arrivo di Biletsky al suo posto di servizio e fornire le sue coordinate. Il tentativo di assassinio era stato pianificato per essere effettuato tramite un attacco mirato con missili e bombe. Il militare è stato arrestato e accusato di tradimento e rischia l'ergastolo.
Il ruolo di Biletsky
Attualmente Biletsky comanda il III Corpo d'Armata, considerato una delle unità più pronte al combattimento dell'Ucraina. È anche noto per essere il fondatore del battaglione di volontari Azov, successivamente trasformato in un reggimento della Guardia nazionale dell'Ucraina. Biletsky è uno dei comandanti più noti delle Forze armate ucraine.