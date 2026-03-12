Sparatoria in una sinagoga in Michigan
Sparatoria in una sinagoga in Michigan

L'allarme è scattato in un sobborgo a nord di Detroit. La Federazione ebraica: "Non lasciate gli edifici"
AGI - Sparatoria in corso in una sinagoga in Michigan, nel Midwest degli Stati Uniti. La notizia è riportata da vari media americani. L'allarme è scattato poco prima delle 13, ore locali, al Temple Israel di West Bloomfield, un sobborgo a nord di Detroit. Una densa colonna di fumo nero è stata vista alzarsi dal tetto della sinagoga.

Decine di poliziotti armati hanno circondato l'edificio. Tutte le strade attorno sono state chiuse al traffico. Secondo le prime ricostruzioni fatte dai media locali, ma non ancora confermate, una persona si è schiantata con un veicolo all'ingresso del Tempio Israel, poi è uscita armata per entrare dentro l'edificio.

La Federazione ebraica: "Non lasciate gli edifici"

La Federazione Ebraica di Detroit, Michigan, ha diffuso una dichiarazione in cui afferma di essere a conoscenza di un "allarme sicurezza" alla sinagoga di West Bloomfield. "Siamo a conoscenza di un allarme sicurezza al Tempio Israel. Stiamo consigliando a tutte le organizzazioni ebraiche di attivare il protocollo di sicurezza: nessuno entri o esca dai vostri edifici. Seguiranno ulteriori informazioni".

