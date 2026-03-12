Quanto può costare una cena esclusiva con Meghan Markle a Sydney

AGI - Vuoi sederti a tavola con Meghan Markle il prossimo aprile a Sydney? Controlla il plafond della carta di credito perché serviranno minimo 1600 euro. Il ritorno dei Sussex in Australia, atteso da oltre sette anni, passerà attraverso le porte blindatissime dell'InterContinental Hotel di Coogee Beach.
Qui, dal 17 al 19 aprile, la Duchessa sarà la protagonista di "Her Best Life"; un ritiro femminile dove l'ispirazione ha un prezzo d'ingresso decisamente d'élite. Si parte da 2.699 dollari australiani, ovvero circa 1.650 euro, per il pacchetto base.
Un'occasione unica ed esclusiva
L'operazione, orchestrata dalla star radiofonica Jackie “O” Henderson e dall’imprenditrice Gemma O’Neill, punta tutto sull'esclusività assoluta. Solo trecento donne avranno accesso a questo microcosmo di benessere e networking, ma la vera posta in gioco è la cena di gala. Non sarà una semplice apparizione. Meghan infatti guiderà una conversazione dal vivo, promettendo un dialogo diretto e informale con le ospiti. Un'occasione rara per superare il filtro dei media, a patto però di sostenere un investimento che per molte rappresenta più di uno stipendio mensile. Per chi non si accontenta della platea, esiste una scorciatoia ancora più costosa verso la Duchessa. Il pacchetto VIP tocca infatti i 3.199 dollari australiani, sfiorando la soglia dei 1.950 euro. Questa cifra garantisce il privilegio di osservare Meghan dalle prime due file e, soprattutto, assicura il "trofeo" digitale definitivo: una foto di gruppo al tavolo con lei, oltre a una camera premium con vista sull'oceano. È il prezzo di un'esperienza che trasforma la crescita personale in un bene di lusso, tra sessioni di yoga, incontri con psicologi e momenti di meditazione pensati per chi cerca la "migliore versione di sé stessa".
Le ragioni dell'evento e le reazioni
Gemma O’Neill difende la scelta di Meghan spiegando che la sua partecipazione nasce dalla volontà di sostenere una community di donne pronte ad aiutarsi a vicenda, ma è innegabile che il ritorno dei Sussex in Australia abbia assunto i connotati di un evento commerciale senza precedenti. Rispetto al tour del 2018, quando la coppia visitò Fiji e Tonga tra l'entusiasmo delle folle, questa nuova missione professionale e filantropica appare molto più mirata e strategica. Senza Archie e Lilibet al seguito, l'attenzione sarà tutta per la Duchessa e per quel dialogo a porte chiuse che promette relax e risate, ma che di fatto ha già diviso l'opinione pubblica australiana tra chi grida allo scandalo e chi ha già staccato l'assegno per esserci.