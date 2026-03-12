Macron e Zelensky domani a Parigi. Mosca, 'ostacolo alla pace'

AGI - È stato fissato per venerdì 13 marzo l'incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky a Parigi. Al centro del colloquio tra i due i "mezzi per aumentare la pressione sulla Russia" dopo quattro anni di guerra, "in particolare attraverso la lotta contro la sua flotta fantasma", ha fatto sapere l'Eliseo. I due leader "discuteranno anche delle condizioni per una pace giusta e duratura e faranno il punto, a questo proposito, sugli impegni assunti nell'ambito della Coalizione dei volontari sulle garanzie di sicurezza", ha evidenziato la presidenza francese.
Per il Cremlino il viaggio a Parigi di Zelensky è un ennesimo tentativo di ostacolare il processo di pace in Ucraina. "In questo caso, il regime di Kiev sta continuando la sua politica coerente di ostacolo al processo di pace", ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Dmitri Peskov, rispondendo alle richieste di commento dei giornalisti.
Le dichiarazioni di Peskov
Secondo Peskov, Zelensky "sta cercando di farlo in diversi modi e, in questo caso, sta riscontrando una risposta positiva nelle capitali europee, mentre queste ultime non sono affatto motivate a facilitare la ricerca di una soluzione pacifica (al conflitto in Ucraina)". "L'idea stessa di fare pressione sulla Russia è assurda. In ogni caso, la Russia prosegue la sua operazione militare speciale e, allo stesso tempo, resta aperta alla ricerca di una soluzione pacifica in Ucraina", ha affermato Peskov.