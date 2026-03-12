Atlassian investe nell’IA: 1.600 dipendenti perdono il posto di lavoro

AGI - Atlassian, il colosso australiano dietro strumenti iconici come Jira, Confluence e Trello, ha annunciato il taglio di circa 1.600 posti di lavoro, pari al 10% della sua forza lavoro globale. Non si tratta però di una semplice riduzione dei costi dettata dalla crisi, ma di una scelta strategica brutale e deliberata, ovvero liberare risorse umane e finanziarie per spostarle interamente sull'intelligenza artificiale.
La decisione è stata comunicata dal co-fondatore e CEO Mike Cannon-Brookes attraverso una nota interna e i documenti ufficiali depositati alle autorità di regolamentazione. Cannon-Brookes ha definito l'operazione un "riequilibrio" necessario per garantire il futuro del lavoro di squadra nell'era dell'IA. L'obiettivo dichiarato è l'autofinanziamento. Di fatto, Atlassian vuole recuperare centinaia di milioni di dollari l'anno dai risparmi sul personale per reinvestirli in infrastrutture IA e potenziare la rete di vendita aziendale, senza dover ricorrere a debiti o capitali esterni.
Il contesto finanziario di questa scelta affonda le radici in un inizio 2026 turbolento. Il titolo di Atlassian ha subito crolli verticali, perdendo in alcuni momenti oltre la metà del proprio valore di mercato. A spaventare gli investitori è stato proprio il timore che l'intelligenza artificiale generativa potesse rendere obsoleti i software di collaborazione tradizionali. La risposta del management è stata snellire la struttura, cambiare il mix di competenze richieste e accelerare i processi decisionali.
Impatto dei tagli e ristrutturazione
I tagli colpiranno diverse regioni, con un impatto particolarmente pesante in Australia, dove si stima che verrà effettuato circa il 30% delle riduzioni totali. L'operazione non sarà priva di costi immediati, con pacchetti di fine rapporto e oneri di uscita che dovrebbero toccare i 236 milioni di dollari, ma il mercato sembra aver già premiato la "disciplina" di Cannon-Brookes.
Nelle ore successive all'annuncio, le azioni hanno registrato un rimbalzo positivo del 2%. Oltre ai licenziamenti, la ristrutturazione prevede un rimpasto della leadership, inclusa la sostituzione del Chief Technology Officer, e una possibile revisione degli spazi fisici degli uffici. Per i 16.000 dipendenti che l'azienda contava a fine 2025, si chiude un'epoca. Atlassian si unisce così alla lunga lista di big tech che stanno riscrivendo i propri organigrammi non per necessità di sopravvivenza, ma per non restare indietro in una rivoluzione tecnologica che sta ridefinendo il concetto stesso di produttività software.