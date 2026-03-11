Von der Leyen: 'La guerra è già costata 3 mld ai contribuenti'

AGI - "Le perturbazioni nel Golfo si ripercuotono rapidamente sui prezzi ovunque. Stiamo già assistendo a picchi di prezzo. Per questo motivo, ieri si sono incontrati i Ministri dell'Energia del G7, a cui è seguita una videochiamata dei leader del G7. Ma, indipendentemente dalle nostre misure, finché importiamo una quota significativa di combustibili fossili da regioni instabili, siamo vulnerabili e dipendenti. E questa energia ha sempre un costo". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen intervenendo in seduta plenaria a Strasburgo. "Solo per fare un esempio: dall'inizio del conflitto, i prezzi del gas sono aumentati del 50% e quelli del petrolio del 27%. - ha proseguito - Traducendo questo dato in euro, 10 giorni di guerra sono già costati ai contribuenti europei altri 3 miliardi di euro in importazioni di combustibili fossili. Questo è il prezzo della nostra dipendenza".
"Vedere il mondo così com'è non sminuisce in alcun modo la nostra determinazione a lottare per il mondo che vogliamo. L'Unione europea è stata fondata come progetto di pace. Il nostro incrollabile impegno per la ricerca della pace, per i principi della Carta delle Nazioni Unite e per il diritto internazionale sono centrali oggi come lo erano al momento della nostra creazione. E sosterremo sempre questi principi". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenuta nel dibattito congiunto sul prossimo vertice Ue e sull'intervento militare di Usa e Israele in Iran alla plenaria di Strasburgo.
Costo dell'energia e design del mercato
"Sul costo dell'energia e sul design del mercato. Nel complesso, l'attuale struttura del mercato ha funzionato e gode di un sostegno generale. Tuttavia, è fondamentale ridurre l'impatto sui costi quando è il gas a determinare il prezzo dell'elettricità'". Ha spiegato la presidente Ursula von der Leyen.
"Stiamo preparando diverse opzioni: un uso migliore dei Power Purchase Agreements (Ppa) e dei contratti per differenza; misure di aiuti di Stato; l'esplorazione di possibili sussidi o di un tetto al prezzo del gas", ha aggiunto.
Fonti di energia prodotte in casa e strategia a lungo termine
"Abbiamo fonti di energia prodotte in casa - rinnovabili e nucleare. I loro prezzi sono rimasti gli stessi negli ultimi dieci giorni. Eppure, nella crisi attuale, alcuni sostengono che dovremmo abbandonare la nostra strategia di lungo periodo e perfino tornare ai combustibili fossili russi. Sarebbe un errore strategico. Ci renderebbe più dipendenti, più vulnerabili e più deboli". Ha proseguito von der Leyen.
"Dobbiamo quindi mantenere la rotta sulla nostra strategia di lungo periodo. Possiamo certamente essere più pragmatici e più intelligenti nella sua attuazione, ma la direzione di marcia è quella giusta", ha aggiunto.