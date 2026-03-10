Hamas, Hezbollah, Iran, Netanyahu gioca a freccette con le facce dei leader

AGI - Il leader di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, il segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah, e la Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei: sono i tre obiettivi che il premier israeliano Benjamin Netanyahu 'centra' con le freccette su un immaginario tabellone, in un video postato su X dal suo consigliere Topaz Luk. Un modo per sottolineare i successi rivendicati dal capo di governo, in particolare in vista dell'appuntamento elettorale di quest'anno.
Un'idea che aveva già avuto la settimana scorsa il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich: il leader dell'estrema destra su X aveva pubblicato un video celebrando le vittorie di Israele sui suoi nemici, mostrando i volti di Nasrallah, dei leader di Hamas Ismail Haniyeh, Mohammed Sinwar e Mohammed Deif, oltre a dirigenti iraniani, compreso Khamenei.
בול במטרות pic.twitter.com/IgNL8rHiMh— Topaz Luk טופז לוק (@TopazLuk) March 9, 2026
Netanyahu: "Stiamo rompendo le ossa all'Iran"
Solo gli iraniani possono rovesciare il regime degli ayatollah in Iran. A sottolinearlo è stato il premier israeliano Benjamin Netanyahu. "Far crollare il regime in Iran è nelle mani del popolo iraniano", ha detto ieri sera durante una visita al Centro nazionale delle operazioni di emergenza sanitaria, a quanto riporta il Times of Israel.
"La nostra aspirazione è di portare il popolo iraniano a liberarsi del giogo della tirannia", ha proseguito, "in definitiva dipende da loro. Ma non c'è dubbio che attraverso le azioni intraprese finora stiamo rompendo loro le ossa". E "se avremo successo insieme al popolo iraniano, porteremo a una fine permanente e al cambiamento", ha assicurato.