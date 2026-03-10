Danneggiato il palazzo Chehel Sotoun a Isfahan

AGI - Il palazzo Chehel Sotoun di Isfahan, patrimonio mondiale dell'umanità, è stato danneggiato dai bombardamenti di Stati Uniti e Israele. Lo ha riferito il portavoce del ministero degli Esteri, Esmaeil Baqaei. "Dopo aver colpito il palazzo Golestan a Teheran, gli Stati Uniti e Israele hanno danneggiato un altro sito del patrimonio culturale di eccezionale importanza universale nella città di Isfahan: il Palazzo Chehel Sotoun, un sito patrimonio dell'umanità Unesco, in piazza Naqsh-e Jahan", ha scritto su X.
"Questo capolavoro safavide non è solo parte del patrimonio culturale e civile dell'Iran, ma anche un tesoro culturale appartenente a tutta l'umanità", ha ricordato. "Il mondo non può restare in silenzio mentre i crimini brutali degli aggressori minacciano il patrimonio comune dell'umanità", ha ammonito.
After hitting Golestan Palace in Tehran, the U.S. and Israel damaged another cultural heritage site of outstanding universal significance in the city of Isfahan: Chehel Sotoun Palace, a @UNESCO World Heritage site within Naqsh-e Jahan Square.— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) March 10, 2026
