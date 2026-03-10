Danneggiato il palazzo Chehel Sotoun a Isfahan
Danneggiato il palazzo Chehel Sotoun a Isfahan
Home>Estero

Danneggiato il palazzo Chehel Sotoun a Isfahan

Il portavoce del ministero degli Esteri, Esmaeil Baqaei: "Dopo aver colpito il palazzo Golestan a Teheran, gli Usa e Israele hanno danneggiato un altro sito"
1000x1000
iran
di lettura

AGI - Il palazzo Chehel Sotoun di Isfahan, patrimonio mondiale dell'umanità, è stato danneggiato dai bombardamenti di Stati Uniti e Israele. Lo ha riferito il portavoce del ministero degli Esteri, Esmaeil Baqaei. "Dopo aver colpito il palazzo Golestan a Teheran, gli Stati Uniti e Israele hanno danneggiato un altro sito del patrimonio culturale di eccezionale importanza universale nella città di Isfahan: il Palazzo Chehel Sotoun, un sito patrimonio dell'umanità Unesco, in piazza Naqsh-e Jahan", ha scritto su X.

ADV

"Questo capolavoro safavide non è solo parte del patrimonio culturale e civile dell'Iran, ma anche un tesoro culturale appartenente a tutta l'umanità", ha ricordato. "Il mondo non può restare in silenzio mentre i crimini brutali degli aggressori minacciano il patrimonio comune dell'umanità", ha ammonito.

ADV
ADV