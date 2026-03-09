L'ultima 'fissa' di Trump, indovina numero di scarpe e le regala

AGI - Dimenticate il cappellino rosso con la scritta MAGA. Ora il marchio di fabbrica dell'era trumpiana è un altro: un paio di scarpe oxford in pelle. Secondo quanto rivela il Wall Street Journal, pare che il presidente Usa abbia una vera e propria fissa per queste calzature al punto che le regala e a tutti: deputati, consiglieri e Vip.
"Avete ricevuto le scarpe?", chiede durante le riunioni di gabinetto. Quasi tutti i collaboratori le indossano in ufficio o quando si recano nello Studio Ovale, non si sa se per compiacere il 'capo' o perché veramente le apprezzano. Non è insolito, racconta sempre il Wsj, che durante un pranzo di lavoro Trump cambi improvvisamente discorso parlando delle sue "incredibili" scarpe nuove.
Le Florsheim regalate a politici e collaboratori
Insomma, l'ultima 'fissa' del Presidente sono le Florsheim, un brand americano attivo da oltre un secolo. Un paio di scarpe costa all'incirca sui 180 euro.
Secondo quanto trapelato, capita spesso che l'ex tycoon nel bel mezzo di un incontro provi indovinare la misura delle persone che si trova davanti. Poi chiede a un assistente di effettuare l'ordine e, una settimana dopo, una scatola marrone di Florsheim arriva alla Casa Bianca.
Trump a volte firma la scatola o allega un biglietto di ringraziamento e la manda al fortunato 'prescelto'. Ne hanno un paio il vicepresidente JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio, così pure il segretario ai Trasporti Sean Duffy, il segretario alla Difesa Pete Hegseth, il segretario al Commercio Howard Lutnick, il direttore della comunicazione di Trump Steven Cheung, il vice capo di gabinetto James Blair e la ghost writer Ross Worthington. Anche il conduttore di Fox News Sean Hannity e il senatore Lindsey Graham le indossano.
Tra i vari modelli, Trump predilige quelle eleganti nere e spesso sconsiglia di abbinare le marroni ad abiti scuri. Ufficialmente la Casa Bianca non ha confermato la predilezione di Trump per le Florsheim così pure il capo dell'azienda Thomas Florsheim Jr. ha riferito non essere a conoscenza degli ordini di scarpe del presidente.
Un marchio storico della moda americana
Florsheim è stata fondata nel 1892 a Chicago da Sigmund Florsheim, un immigrato tedesco e calzolaio, e da suo figlio Milton. Famosa per aver fornito le divise ai soldati americani in entrambe le guerre mondiali, l'azienda è diventata un punto di riferimento della moda americana.
Si sa che anche il presidente Harry Truman indossava calzature Florsheim, mentre Michael Jackson ha ballato il celebre moonwalk proprio con quelle scarpe. In tanti decenni, ha vissuto alti e bassi, tra cui la dichiarazione di fallimento nel 2002, parte di una mossa che ha riportato il marchio alla famiglia Florsheim.
Oggi fa parte della Weyco con sede a Glendale, nel Wisconsin, che distribuisce anche Nunn Bush, Stacy Adams e Bogs. D'altronde, dal 1880, ricorda il Wsj, non è inusuale che il Presidente Usa faccia dei regali: per decenni il dono canonico era il tacchino per la festa del Ringraziamento.
Ma nel tempo le gratificazioni elargite dal capo della Casa Bianca sono state anche altre: ad esempio Franklin D. Roosevelt era solito distribuire portachiavi con l'immagine del suo Scottish terrier, Fala. Lyndon Johnson offriva invece ai visitatori spazzolini da denti elettrici con il sigillo presidenziale mentre George W. Bush amava i gemelli.
Dalle monete presidenziali ai pennarelli Sharpie
Tornando a Trump, si sa che ha una scorta di cappellini MAGA che tiene a portata di mano e che gli piacciono le monete presidenziali: in genere ama distribuire sue fotografie assieme al suo staff o pennarelli neri Sharpies come quelli che usa per firmare i documenti ufficiali. Certo che un paio di scarpe eleganti ha portato la sua generosità a un altro livello.