Trump: 'Guerra con Iran praticamente finita'. Colloquio con Putin

AGI - La guerra con l'Iran "è praticamente finita". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un'intervista telefonica con il corrispondente della CBS, Weijia Jiang. Il pèresidnete ha aggiunto: "Loro (l'Iran) non hanno una marina, non hanno comunicazioni, non hanno un'aeronautica". Trump ha aggiunto, nell'intervista telefonica, che il conflitto è "molto avanzato" rispetto al calendario di quattro-cinque settimane precedentemente fissato.
Riguardo allo Stretto di Hormuz, ha detto che sta "considerando di prenderne il controllo" e ha avvertito l'Iran: "Hanno sparato con tutto quello che avevano a disposizione, ed è meglio che non provino a fare nulla, altrimenti sarà la fine di quel Paese".
Colloquio "franco e costruttivo" tra Trump e Putin
In precedenza i presidenti di Usa e Russia, Donald Trump e Vladimir Putin, hanno avuto una conversazione telefonica di un'ora sulla situazione internazionale, a partire dall'Iran. Lo ha dichiarato il consigliere del Cremlino, Yuri Ushakov, che ha definito il colloquio "franco e costruttivo". Putin ha "posto l'accento sull'Iran e sui negoziati sull'Ucraina" e Trump ha "nuovamente espresso l'interesse per un cessate il fuoco rapido e una soluzione a lungo termine in Ucraina", ha spiegato Ushakov, secondo Tass. "I leader di Russia e Stati Uniti hanno discusso anche della questione venezuelana" e "hanno espresso la volontà di comunicare regolarmente", ha aggiunto il funzionario russo.