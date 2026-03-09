Rubio: Obiettivo è distruggere i missili e la Marina iraniani

AGI - "Gli obiettivi di questa missione sono chiari ed è importante continuare a ricordare al popolo americano perché il più grande esercito della storia del mondo è impegnato in questa operazione. Si tratta di distruggere la capacità di questo regime di lanciare missili e i suoi lanciatori, distruggendo le fabbriche che producono questi missili e distruggendo la sua Marina". Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano, Marco Rubio.
"A missione compiuta mondo sarà posto migliore"
"Ogni singolo giorno questo regime in Iran avrà meno missili, meno lanciatori, le sue fabbriche funzioneranno meno e la sua marina verrà sventrata, e il mondo sarà un posto più sicuro e migliore quando questa missione sara' compiuta", ha aggiunto Rubio.
"Iran tenta di tenere il mondo in ostaggio"
Il segretario di Stato americano ha poi accusato l'Iran di tentare di "tenere il mondo in ostaggio" con i suoi attacchi contro gli stati del Golfo e bloccando lo Stretto di Hormuz, definendolo un "regime terrorista".
"Penso che tutti noi in questo momento siamo consapevoli della minaccia che questo regime clericale rappresenta per la regione e per il mondo. Stanno cercando di tenere il mondo in ostaggio", ha dichiarato Rubio durante una cerimonia al Dipartimento di Stato, sottolineando che gli Stati Uniti stavano raggiungendo i loro obiettivi nella guerra contro l'Iran.
Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha poi definito "un governo terrorista" il regime in vigore in Iran.