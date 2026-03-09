L'ombra del riciclaggio dietro sulla tragedia di Crans Montana

AGI - L'ipotesi riciclaggio si fa sempre più concreta nell'inchiesta sul rogo al 'Le Constellation' che punta anche a chiarire i movimenti di denaro delle società di Jacques Moretti e Jessica Maric. Lo scenario investigativo viene reso noto nelle ricostruzioni degli assetti societari degli inquirenti svizzeri che rivelano diverse presunte anomalie.
"Le principali criticità potrebbero portare a reati a monte legati al riciclaggio di denaro e potrebbero includere una cattiva gestione, falsificazione di documenti, frode assicurativa e gravi reati fiscali - si legge in un passaggio dell'informativa della polizia federale che tira le fila degli elementi finora emersi -. Potrebbero inoltre essere stati commessi anche reati che comportano la percezione illegali di prestazioni previdenziali o assistenziali".
C'è anche un riferimento alla criminalità corsa. "Se vogliamo trovare un legame col banditismo corso possiamo dire che, in generale, le organizzazioni corse investono spesso nel settore dello svago (bar, ristoranti, casinò), un settore nel quale Jacques Moretti è attivo da anni in Francia e Svizzera".
Lo schema Ponzi della coppia Moretti
E, ancora, la gestione dei Moretti viene accostata a un famoso schema fraudolento: "L'esistenza di un presunto allestimento finanziario criminale può essere paragonato a uno schema Ponzi, in particolare nella misura in cui l'impero della coppia Moretti in Svizzera si basa solo sulla concessione di prestiti ottenuti in modo presumibilmente indebito. Questo impero si è continuamente evoluto prestando una struttura vuota, piena di ipoteche, come nel caso del 'Le Constellation' che, nel corso degli anni, ha acquisito altri bar e ristoranti nei distretti di Crans-Montana e Lens, aumentando i suoi debiti ipotecari concessi dalle istituzioni finanziarie, mentre mostrava verso l'esterno un successo commerciale fittizio, con l'esposizione di auto di lusso in leasing per conto della società".