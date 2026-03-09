Kate Middleton incanta al Commonwealth Day

AGI - Kate Middleton, in una giornata segnata dal grigiore del cielo londinese, porta una sferzata di colore e raffinatezza all’Abbazia di Westminster. In occasione della cerimonia del Commonwealth Day, la principessa del Galles ha incantato i presenti e la stampa internazionale sfoggiando un look che è già un manifesto di stile primaverile, confermandosi ancora una volta la colonna portante dell'immagine pubblica della Royal Family.
La Principessa, 44 anni, ha scelto un abito-cappotto blu cobalto firmato Catherine Walker, una delle sue stiliste di riferimento. Il capo, caratterizzato da un taglio sartoriale che ne esaltava la silhouette, presentava un colletto strutturato e una dinamica gonna a pieghe. Per completare l'outfit, Kate ha optato per un riciclo creativo di alto profilo, indossando un cappello in feltro di Sean Barrett già visto nel 2023 e le iconiche décolleté in camoscio navy di Gianvito Rossi (valore stimato 650 sterline). Particolare attenzione è stata rivolta agli accessori: una borsa Strathberry da 295 sterline e una collana vintage di perle finte a cinque fili della designer Susan Caplan. Il gioiello, un pezzo anni '80 con chiusura in cristalli Swarovski, è diventato un cult immediato, tanto che il sito della gioielliera ne annuncia la disponibilità a breve per 275 sterline.
I gioielli della Corona e l'omaggio alla regina Elisabetta II
Il dettaglio più toccante, tuttavia, risiedeva nei gioielli della Corona. Kate ha indossato gli storici orecchini con perle del Bahrein, un omaggio diretto alla defunta Regina Elisabetta II. Questi orecchini hanno una storia lunga quasi ottant'anni. Le perle furono donate alla allora Principessa Elisabetta nel 1947 dall'Hakim del Bahrein come regalo di nozze. Indossati in passato anche da Lady Diana e Sophie di Edimburgo, sono diventati dal 2016 un segno distintivo dei look più solenni di Kate.
La partecipazione dei senior royals e degli ospiti d'onore
La cerimonia ha visto la partecipazione dei vertici della monarchia, in quello che è stato definito il più grande raduno di "senior royals" dopo le recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto Andrew Mountbatten-Windsor. Oltre a William e Kate, erano presenti Re Carlo III e la Regina Camilla, la Principessa Anna e i Duchi di Gloucester. Tra gli ospiti d'onore anche il Primo Ministro Sir Keir Starmer, che ha interrotto brevemente la gestione della crisi iraniana per presenziare all'evento, insieme a personalità internazionali come il Principe Alberto di Monaco e Geri Horner.
Il messaggio di re Carlo sul valore del Commonwealth
Nel suo messaggio annuale, distribuito ai fedeli in un opuscolo speciale, Re Carlo ha voluto sottolineare il valore strategico e umano del Commonwealth in un'epoca di instabilità globale. "In un mondo che può sembrare sempre più frammentato, questa unione volontaria rimane rara e preziosa", ha detto. "È un forum per discussioni aperte e oneste che contribuiscono a migliorare la vita di quasi tre miliardi di persone". Il Re ha inoltre evidenziato il "potenziale inesplorato" per il commercio tra i 56 Stati membri, definendo l'organizzazione come un porto sicuro per partner fidati in un contesto geopolitico sempre più incerto”.