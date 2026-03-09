Ucraina: per la guerra in Iran rinviato l'incontro Usa-Mosca-Kiev

AGI - L'incontro trilaterale tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, previsto per questa settimana, è stato rinviato a causa della guerra in Iran. Lo rende noto il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky: "Ho tenuto un incontro con il nostro team negoziale. È importante comunicare con la parte americana praticamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Attualmente, la priorità e l'attenzione dei partner sono rivolte alla situazione in Iran e, per questo motivo, l'incontro previsto per questa settimana su suggerimento della parte americana è stato rinviato".
I piani russi
Zelensky osserva che l'Ucraina ha riferito informazioni sui piani della parte russa grazie alle nostre attività di intelligence. Ha incaricato di comunicare agli americani che l'Ucraina è pronta a una cooperazione strategica per la sicurezza, in particolare per quanto riguarda la protezione dai droni d'attacco. Ed è anche pronta a impegnarsi in modo significativo per porre fine alla guerra della Russia contro l'Ucraina.
"Vediamo che i russi stanno ora cercando di manipolare la situazione in Medio Oriente e nella regione del Golfo a vantaggio della loro aggressione, nonché di trasformare gli attacchi del regime iraniano contro i Paesi vicini e le basi americane in un secondo fronte di fatto nella guerra della Russia contro l'Ucraina e, più in generale, contro l'intero Occidente. Questo non può assolutamente essere permesso. Non si possono dare opportunità di coordinamento al male, ma la protezione della vita deve essere chiaramente coordinata".