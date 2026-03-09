Nello Stretto di Hormuz la supernave cinese che aiuterà Iran

AGI - Si chiama Liaowang-1 la supernave tecnologica cinese che è arrivata nello Stretto di Hormuz: 225 metri, 30.000 tonnellate di stazza, fa parte della flotta che assiste lo sviluppo e le missioni spaziali della Cina. Ha una capacità di raccolta e di elaborazione dati che si misura in migliaia di petabyte (un petabyte è un milione di gigabyte): può 'coprire' con i suoi radar fino a 6.000 chilometri di distanza rilevando missili, basi di lancio, attività di aerei e portaerei.
La sua capacità di raccolta di intelligence elettronica (Elint) e monitoraggio di lanci stranieri consente lo spionaggio e il targeting di asset spaziali avversari, ma in questo caso è in grado di seguire e monitorare l'attività in corso nella guerra fra Usa-Israele e Iran.
Quali informazioni passerà all'Iran
Non si sa se e quante di queste informazioni saranno girate agli iraniani e soprattutto quali. Probabilmente la sorveglianza sarà dedicata a scopi difensivi, cioè il monitoraggio dei lanci di missili e delle pause fra un'ondata e l'altra. Informazioni più dettagliate (posizione delle navi e delle portaerei, ad esempio) potrebbero essere non fornite perché considerate 'atto ostile', scatenando una reazione, a quel punto legittima, contro la nave.
Dettagli tecnici e funzioni della Liaowang-1
La Liaowang-1 è scortata da un incrociatore e un cacciatorpediniere, ma non ha armi a bordo. Varata nel 2023 dalla China State Shipbuilding Corporation nel cantiere navale di Jiangnan, questa nave da 225 metri e 30.000 tonnellate, gestita dalla Forza Aerospaziale (Asf) dell'Esercito Popolare di Liberazione (Pla), ha completato le prove in mare tra dicembre 2024 e gennaio 2025 ed è entrata in servizio nell'aprile 2025. A differenza dei suoi predecessori Yuanwang, che si concentravano principalmente su telemetria, tracciamento e controllo (TT&C), la Liaowang-1 introduce capacità multi-missione, integrando funzioni di allerta precoce, comando e potenziali controspazi.