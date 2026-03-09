Germania, Verdi vincono nel Baden-Wurttemberg

AGI - I Verdi del ministro-presidente uscente del Baden-Wurttemberg, Winfried Kretschmann, si sono imposti nelle elezioni regionali svoltesi ieri nel land del sud-ovest della Germania, superando di misura l'Unione cristiano-democratica (Cdu) del cancelliere Friedrich Merz, mentre l'ultradestra di Alternativa per la Germania (Afd) si afferma come terza forza raddoppiando i propri consensi rispetto alla precedente tornata.
Con quasi tutti i voti scrutinati, a eccezione di una circoscrizione, i Verdi avevano ottenuto il 30,2% dei voti, seguiti dalla Cdu con il 29,7%, mentre Afd si è attestata al 18,8%.
Crollo storico dello Spd e fuori dal parlamento Fdp e Sinistra
Il Partito socialdemocratico (Spd) è sceso a un minimo storico con il 5,5% dei consensi, appena sopra la soglia di sbarramento, mentre il Partito liberale (Fdp) e La Sinistra, entrambi al 4,4%, restano fuori dal parlamento regionale.
Il candidato dei Verdi alla successione di Kretschmann dopo 15 anni alla guida del Land, Cem Ozdemir, ha indicato di voler proseguire la collaborazione con i conservatori della Cdu, con cui i Verdi governano da due legislature, affermando che indipendentemente dal risultato definitivo la futura coalizione dovrà essere "una partnership tra pari" orientata al bene del Baden-Wurttemberg e ricordando i risultati ottenuti negli ultimi dieci anni come un "successo comune" di cui anche la Cdu può essere orgogliosa.
La Cdu riconosce la sconfitta ma rivendica i progressi
Il candidato conservatore Manuel Hagel ha invece riconosciuto la sconfitta, ricordando che l'obiettivo della Cdu era diventare il primo partito per guidare il governo regionale, dichiarando che "non c'è nulla da discutere: per noi è una sconfitta", pur sottolineando che il partito ha migliorato nettamente il proprio risultato rispetto alle precedenti elezioni e ha ottenuto il miglior dato dal 2011.
Afd esulta e rivendica una possibile maggioranza conservatrice
Soddisfazione è stata espressa anche da Afd: il candidato Markus Frohnmaier ha parlato di "grande successo", sostenendo che gli altri partiti non hanno registrato avanzamenti significativi e ricordando che i liberali sono stati esclusi dal parlamento regionale mentre lo Spd supera di poco la soglia del 5%. Secondo Frohnmaier, il voto dimostrerebbe che il Baden-Wurttemberg "vuole in realta' una maggioranza conservatrice", sostenendo che Cdu e Afd insieme avrebbero i numeri per una politica conservatrice.
Pur non avendo raggiunto l'obiettivo di superare il 20% dei voti per la prima volta in un land dell'ovest della Germania, il copresidente di Afd Tino Chrupalla ha definito il risultato "un grande successo", affermando che il partito è ormai stabilmente presente anche in Baden-Wurttemberg, tradizionale bastione dei Verdi e della Cdu, e parlando di "un ottimo inizio per l'anno elettorale 2026".
Dal 2011 i Verdi guidano il Land
Dal 2011 il Baden-Wurttemberg è guidato dai Verdi, quando Kretschmann, unico ministro-presidente ecologista nella storia dei Lander tedeschi, riusci' a interrompere l'egemonia della Cdu che governava il Land senza interruzioni dal 1953.
Il confronto con le elezioni regionali di cinque anni fa
Alle elezioni regionali di cinque anni fa i Verdi avevano ottenuto un risultato record con il 32,6% dei voti, mentre la Cdu era scesa al minimo storico con il 24,1%; Afd si era fermata allora al 9,7%, dietro Spd con l'11% e Fdp con il 10,5%, mentre La Sinistra con il 3,6% non era entrata in parlamento.
Affluenza e calendario elettorale in Germania
Alle urne erano chiamati circa 7,7 milioni di elettori e l'affluenza ha raggiunto il 69,9%. Il voto in Baden-Wurttemberg inaugura l'anno elettorale in Germania, che proseguira' con altre elezioni regionali in Renania-Palatinato il 22 marzo, in Sassonia-Anhalt il 6 settembre e a Berlino e nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore il 20 settembre.