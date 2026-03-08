Colombia, oltre 41 milioni al voto per legislative e primarie

AGI - Urne aperte in Colombia dove oggi si vota per eleggere i candidati di centro, sinistra e destra alle primarie presidenziali colombiane, ma anche per eleggere i senatori e i rappresentanti alla Camera che rimarranno in carica al Congresso per i prossimi quattro anni.
La più numerosa è la primaria di destra, chiamata "La Grande Primaria per la Colombia", con nove candidati, mentre la primaria di sinistra, "Fronte per la Vita", ne conta cinque, e la primaria di centro-destra, "Pratica delle Soluzioni: Salute, Sicurezza e Istruzione", ne ha solo due.
L'appello di Claudia López
"Vi invito a darmi il vostro sostegno affinché le riforme sociali che stanno funzionando bene possano proseguire e noi possiamo difenderle; affinché possiamo correggere i tre problemi che ci affliggono tutti - salute, sicurezza e corruzione - e andare avanti", ha dichiarato l'ex sindaco di Bogotá, Claudia López, della "Consultazione per le Soluzioni: Salute, Sicurezza e Istruzione", dopo aver votato a Bogotá.
Affluenza alle urne
A essere chiamati al voto sono oltre 41 milioni di colombiani in 125.259 seggi elettorali allestiti in 13.746 località in tutto il Paese.
La coalizione di destra "La grande consulta per la Colombia"
La coalizione che ha attirato maggiore attenzione durante la campagna elettorale è stata "La Grande Consulta per la Colombia", che include nove candidati dell'opposizione di destra in lizza per la presidenza: Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa e Juan Daniel Oviedo.
Il commento della senatrice Paloma Valencia
"Credo che la 'Grande Consulta per la Colombia' andrà molto bene perché dimostra che la Colombia può iniziare a pensare di andare avanti insieme, che non dobbiamo concentrarci sulle nostre differenze, ma piuttosto cercare un accordo con tutti i settori della popolazione per costruire il Paese che i colombiani meritano, un Paese senza violenza, un Paese in pace, un Paese con opportunità'", ha affermato la senatrice Paloma Valencia, del partito Centro Democratico sostenuto da Uribe.
Le primarie di sinistra e l'esclusione di Iván Cepeda
Le primarie del partito di sinistra "Fronte per la Vita" sono state oscurate dopo che il Consiglio Elettorale Nazionale (CNE) ha escluso il senatore Iván Cepeda, favorito nei sondaggi per la presidenza. La loro esclusione ha lasciato le primarie senza figure di spicco della sinistra e nelle mani di due politici nuovi nel settore: l'ex senatore Roy Barreras e l'ex sindaco di Medellín Daniel Quintero, accompagnati da altre tre figure praticamente sconosciute: Héctor Elías Pineda, Edison Lucio Torres e Martha Viviana Bernal.
La visione di Roy Barreras per la Colombia
Barreras, che è stato uno degli alleati del presidente Gustavo Petro alle elezioni del 2022, ha votato nella sua città natale, Cali, la città principale nel sud-ovest del paese, e ha chiesto il sostegno dei cittadini perché è "un'opzione con cui tutti possiamo progredire". "Vogliamo un cambiamento, ma un cambiamento stabile, istituzionale, serio, senza radicalismi, senza estremismi, senza settarismi. E vi anticipo una cosa, l'ho già detto 10 mesi fa: il prossimo presidente della Colombia sarà progressista, sarà di centrosinistra", ha sottolineato l'ex senatore.