Oslo, potente esplosione vicino all'ambasciata Usa

AGI - Una violenta esplosione si è verificata poco dopo l'una della scorsa notte nei pressi dell'ambasciata statunitense a Oslo. Non sono stati segnalati feriti, ha riferito la polizia norvegese.
Il comandante della polizia Michael Delmer, ha detto all'emittente pubblica NRK che l'esplosione ha colpito l'ingresso della sezione consolare dell'ambasciata. "I danni sono lievi", ha aggiunto. "Non diremo nulla sulla natura dell'attacco, su cosa sia esploso o altri dettagli simili. L'indagine è solo all'inizio".
Un'imponente forza di polizia è stata dispiegata intorno all'ambasciata
Testimoni citati dai media locali hanno confermato un forte botto seguito da una colonna di fumo che si è alzata dall'area circostante la sede diplomatica.
Al momento gli investigatori non hanno collegato l'accaduto alla guerra in Iran e in Medio Oriente perché "è troppo presto" per le indagini e perché, in linea di principio, non c'era "alcuna minaccia nota contro l'ambasciata".
Il Ministro della Giustizia e delle Situazioni di Emergenza, Astri Aas-Hansen, ha dichiarato all'agenzia di stampa norvegese NTB che l'esplosione all'ambasciata statunitense a Oslo viene presa molto sul serio e che si tratta di un incidente "inaccettabile".