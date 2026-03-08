Trump: 'Meloni cerca sempre di aiutare, è un'ottima leader'

AGI - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "cerca sempre di aiutare, è un'ottima leader ed è una mia amica". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, raggiunto per telefono dal Corriere della Sera, ha risposto a una domanda sull'invio di forze della Marina italiana per difendere Cipro da un coinvolgimento nel conflitto tra le forze israelo-americane e l'Iran. "Amo l'Italia, penso che sia una grande leader", ha aggiunto Trump.
Trump: "Possibile l'invio di truppe di terra in Iran per il controllo delle scorte di uranio"
Trump ha evocato la possibilità di inviare truppe di terra in Iran per prendere il controllo delle scorte di uranio arricchito del Paese. "Forse a un certo punto lo faremo. Sarebbe fantastico", ha detto il presidente degli Stati Uniti, quando gli è stato chiesto di questa possibilità durante un briefing con i giornalisti a bordo dell'Air Force One.