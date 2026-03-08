Iran: Israele, 'Stiamo colpendo obiettivi in tutto il Paese'

AGI - L'esercito israeliano ha dichiarato di aver effettuato un "attacco preciso" a Beirut, prendendo di mira i comandanti delle Guardiani della Rivoluzione iraniani operanti in Libano. Le forze israeliane "hanno condotto un attacco preciso prendendo di mira i comandanti chiave" della Forza Quds, il braccio operativo all'estero dei pasdaran, ha dichiarato l'esercito in una nota, accusandoli pur senza identificarli di pianificare "attacchi terroristici contro lo Stato di Israele e i suoi civili".
I comandanti della forza Quds sono stati colpiti mentre si trovavano in un hotel nel cuore di Beirut. L'attacco israeliano ha ucciso almeno quattro persone e ne ha ferite dieci. L'albergo preso di mira è il Ramada Hotel nel quartiere di Raouche, sul lungomare, una zona turistica finora risparmiata dai raid aerei contro il movimento sciita filo-iraniano Hezbollah.
Un fotografo dell'Aft ha visto una stanza al quarto piano con finestre in frantumi e pareti annerite, e decine di ospiti in preda al panico che fuggivano dall'edificio con i loro bagagli. Una fonte della sicurezza presente sul posto ha riferito che i paramedici affiliati a Hezbollah avevano rimosso tre corpi dall'hotel. Il distretto di Raouche' comprende numerosi hotel attualmente assediati dagli sfollati a causa dei combattimenti tra Israele e Hezbollah.
"Il regime terroristico iraniano opera sistematicamente all'interno della popolazione civile in Iran e Libano, sfruttando cinicamente i civili come scudi umani", ha accusato su Telegram l'esercito israeliano. Più di 20 città e villaggi sono stati presi di mira da attacchi aerei israeliani sabato nel Libano meridionale, secondo la National News Agency, mentre venerdì sera un'operazione di commando israeliano per cercare, senza successo, di recuperare i resti di un aviatore israeliano catturato in Libano nel 1986 ha causato la morte di 41 persone nel villaggio di Nabi Chit, nell'est del paese.
08:05 Iran: ayatollah, c'è accordo su scelta nuova Guida Suprema
L'Assemblea degli Esperti iraniana ha raggiunto un accordo sulla personalità da eleggere nuova Guida Suprema della Repubblica Islamica dopo l'uccisione di Ali Khamenei. Lo ha dichiarato all'agenzia Fars un membro dell'organismo, l'Ayatollah Mohammad-Mahdi Mirbagheri.
07:27 Idf, attaccato aeroporto Isfahan, distrutti F14
Le forze armate israeliane hanno riferito di aver attaccato ieri l'aeroporto iraniano di Isfahan e di aver distrutto un numero imprecisato di jet da combattimento F14. "Sono state inoltre colpiti sistemi di rilevamento e difesa aerei che minacciavano Israele", si legge nel comunicato delle Idf, "questo attacco si aggiunge a quello che due giorni fa aveva smantellato 16 aerei della Forza Quds nell'aeroporto di Mehrabad a Teheran.
07: 15 Trump, Meloni cerca sempre di aiutare, ottima leader
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "cerca sempre di aiutare, è un'ottima leader ed è una mia amica". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, raggiunto per telefono dal Corriere della Sera, ha risposto a una domanda sull'invio di forze della Marina italiana per difendere Cipro da un coinvolgimento nel conflitto tra le forze israelo-americane e l'Iran. "Amo l'Italia, penso che sia una grande leader", ha aggiunto Trump.
06:37 Pezeshkian, se attaccati saremo costretti a rispondere
Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha avvertito che il suo Paese "sarà costretto a rispondere" a qualsiasi attacco o tentativo di invasione da parte di un Paese vicino.
Se i nemici dell'Iran "cercheranno di usare qualsiasi Paese per attaccare o invadere il nostro territorio, saremo costretti a rispondere a quell'attacco. Rispondere non significa avere controversie con quel Paese o voler danneggiare la sua popolazione: risponderemmo per necessita'", ha affermato Pezeshkian alla TV di Stato domenica. Ieri il Presidente si è scusato con i Paesi vicini che ospitano basi militari statunitensi per gli attacchi sul loro territorio.
06:15 Nuovi raid alla periferia di Beirut
Nuovi bombardamenti hanno colpito la periferia sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah dopo secondo che l'esercito israeliano ha annunciato di aver lanciato attacchi contro le "infrastrutture" del gruppo sciita filo-iraniano nella zona.
06:10 Israele, stiamo colpendo obiettivi in tutto il Paese
L'esercito israeliano ha annunciato di aver lanciato un'ondata di attacchi contro siti militari "in tutto l'Iran". L'Idf "ha lanciato un'ondata di attacchi contro le infrastrutture militari del regime terroristico iraniano", si legge in una nota
05:46 Nuovo raid con droni e missili sul Kuwait
Il Kuwait ha dovuto affrontare un nuovo attacco missilistico e con droni dopo quello che ha colpito un deposito di carburante nell'aeroporto internazionale dell'emirato. "Le difese aeree kuwaitiane stanno attualmente rispondendo ad attacchi missilistici e con droni ostili", ha scritto l'esercito su X, avvertendo che erano probabili esplosioni causate da proiettili intercettati.
03:41 Pasdaran, possiamo sostenere almeno 6 mesi di guerra
I Guardiani della rivoluzione sostengono di essere in grado di resistere ad "almeno sei mesi di guerra intensa". La forza d'elite iraniana ha anche affermato di aver preso di mira "piu' di 200" localita' collegate a basi e strutture americane e israeliane in tutta la regione.