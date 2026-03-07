L'Iran annuncia: stop attacchi ai vicini se non ci attaccano
Teheran annuncia: "Stop attacchi ai vicini se non ci attaccano"
Home>Estero

Teheran annuncia: "Stop attacchi ai vicini se non ci attaccano"

Il presidente Pezeshkian risponde a Trump: "Porterete nella tomba il sogno della resa incondizionata"
Il presidente dell'Iran, Masoud Pezeshkian
ANGELA WEISS / AFP - Il presidente dell'Iran, Masoud Pezeshkian
iran
di lettura

AGI - Il presidente iraniano, Massoud Pezeskhian ha respinto la richiesta di resa incondizionata arrivata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. "Porteranno nella tomba i loro sogni di una nostra resa incondizionata", ha dichiarato in un messaggio televisivo trasmesso dai media iraniani.

ADV

"Stop attacchi ai vicini se non ci attaccano"

ADV

Niente più attacchi contro i paesi vicini. A deciderlo è stato il Consiglio di leadership provvisorio, a quanto riferito dal Presidente Pezeshkian. "Il Consiglio ha deciso che non ci saranno ulteriori attacchi ai paesi confinanti né lanci di missili, a meno che tali paesi non attacchino per primi l'Iran", ha detto il presidente a quanto riportala Fars. "Chiedo scusa ai paesi vicini. Non abbiamo alcuna intenzione di invadere altri paesi", ha assicurato ancora Pezeshkian, uno dei triumviri del Consiglio ad interim.

ADV