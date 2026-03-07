Iran: pioggia di missili su Teheran. Ondata di droni su Israele

AGI - Nel nono giorno di guerra in Iran, le forze israeliane hanno annunciato di avere completato la nuova ondata di attacchi su Teheran. I caccia dell'aeronautica militare, si legge in un post, "hanno sganciato circa 230 munizioni su diversi siti militari del regime, tra cui: l'università Militare Centrale delle Guardie Rivoluzionarie ('Imam Hussein'), utilizzata come risorsa di emergenza e luogo di ritrovo per le forze dell'Ircg nell'ambito dell'Operazione 'Rising Lions', soprattutto di recente".
Gli Stati Uniti si apprestano a inviare nel Mediterraneo una terza portaerei dopo la Abraham Lincoln e la Gerald Ford. Lo ha riferito Fox New. "La George H.W. Bush dvrebbe partire presto per il Mediterraneo orientale dopo che la Gerald Ford ha attraversato giovedì il Canale di Suez ed è ora nel Mar Rosso", ha annunciato la tv
Da parte sua l'esercito iraniano ha confermato di ave L'aeroporto di Dubai e' di nuovo chiuso. Lo hanno annunciato le autorita' emiratine. La compagnia aerwea Emirates ha invitato i passeggeri a non andare in aeroporto fino a nuovo avviso.r lanciato, tramite la sua marina, una ondata di attacchi con droni contro Israele e contro basi americane negli Emirati Arabi Uniti e in Kuwait, mentre la guerra regionale entra nella seconda settimana.
8.41 Chiuso l'aeroporto di Dubai
L'aeroporto di Dubai è di nuovo chiuso. Lo hanno annunciato le autorità emiratine. La compagnia Aerwea Emirates ha invitato i passeggeri a non andare in aeroporto fino a nuovo avviso. "Per la sicurezza di passeggeri, personale aeroportuale e degli equipaggi delle compagnie aeree, le operazioni all'Aeroporto Internazionale di Dubai (DXB) sono state temporaneamente sospese", ha scritto su X l'Ufficio Media di Dubai.
8.15. Riad, distrutti 16 droni diretti verso campi di petrolio
Le difese aeree dell'Arabia Saudita hanno fermato una nuova ondata di attacchi aerei contro il campo petrolifero Shaybah di Aramco. Lo ha riferito il ministero della Difesa. In diversi post su X riportati dai media arabi, il portavoce del ministero, il maggiore generale Turki Al-Maliki, ha spiegato che un totale di 16 droni diretti verso il campo di Shaybah in quattro ondate sono stati intercettati e distrutti. Intercettato anche missile balistico lanciato verso la base aerea del Principe Sultan ad Al-Kharj. Un altro drone è stato intercettato a est della capitale Riad.
8.03 Pasdaran, colpiti separatisti curdi in Iraq
I Guardiani della rivoluzione iraniani hanno annunciato di avere colpito tre siti di gruppi separatisti nel Kurdistan iracheno. "Se i gruppi separatisti intraprenderanno anche la minima azione contro l'integrità territoriale dell'Iran, li schiacceremo", si legge in una nota dei Pasdaran.
7.45: Pezeshkian a Putin: "Grazie per la solidarietà
Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha ringraziato il presidente russo Vladimir Putin per la solidarietà di Mosca di fronte agli attacchi di Israele e Stati Uniti. E i due leader hanno concordato di portare avanti i contatti tramite vari canali. Lo ha riferito il servizio stampa del Cremlino. Putin ha ribadito "le sue più sentite condoglianze per l'assassinio del leader supremo della Repubblica Islamica d'Iran, il Grande Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, insieme ai suoi familiari e alla leadership militare e politica del paese, nonché per le numerose vittime civili causate dall'aggressione armata degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran", si chiude il comunicato.
6.49 Esplosione nell'area dell'aeroporto di Dubai, ripercussioni sui voli
Una esplosione è stata udita vicino all'aeroporto di Dubai, seguita dalla formazione di una nube di fumo nero che è salita rapidamente nel cielo. Il sito di monitoraggio Flightradar24 mostrava diversi aerei in volo sopra lo scalo, apparentemente in attesa di poter atterrare. Dall'inizio della settimana sono ripresi in modo limitato i voli dal principale aeroporto della città emiratina, il più trafficato al mondo, nonostante i raid quotidiani con droni contro obiettivi nel Paese. Il Dubai Media Office ha parlato su X di "un incidente minore causato dalla caduta di detriti dopo l'intercettazione" di un drone.
6.45 Pasdaran: attendiamo le navi Usa nello Stretto di Hormuz
I Guardiani della rivoluzione iraniani hanno dichiarato di essere "in attesa" di un eventuale intervento delle forze americane per scortare le navi attraverso lo Stretto di Hormuz, il passaggio strategico dove il traffico resta fortemente rallentato mentre continua la guerra nella regione. "Stiamo aspettando la loro presenza", ha detto il portavoce dei Pasdaran, Ali Mohammad Naini, dopo che il segretario americano all'Energia aveva annunciato che la Marina Usa si stava preparando a scortare le navi nello stretto "non appena sarà ragionevole farlo". "Raccomandiamo agli americani, prima di prendere qualsiasi decisione, di ricordare l'incendio della superpetroliera americana Bridgeton nel 1987 e le petroliere colpite di recente", ha aggiunto Naini, secondo quanto riferito dall'agenzia Fars.
5.30 L'Arabia Saudita avverte Teheran, "sia saggia ed eviti errori"
Il ministro saudita della Difesa, Khaled bin Salman, ha invitato sabato l'Iran alla "saggezza" e lo ha messo in guardia da "qualsiasi errore di valutazione", mentre il regno è nel mirino di droni e missili lanciati da Teheran. "Abbiamo sottolineato che azioni di questo tipo compromettono la sicurezza e la stabilità regionali e abbiamo espresso l'auspicio che la parte iraniana dia prova di saggezza ed eviti qualsiasi errore di valutazione", ha scritto il principe Khaled bin Salman su X, al termine di un incontro con il capo dell'esercito pakistano Asim Munir.
5.22 Nuove esplosioni a Dubai e in Bahrein
Nuove esplosioni sono state udite a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, e a Manama, capitale del Bahrein, nell'ottavo giorno di guerra in Medio Oriente. Lo riferiscono corrispondenti dell'Afp sul posto. A Dubai sono state avvertite due forti boati, mentre a Manama ne è stato udito uno, accompagnato dal suono delle sirene d'allarme. "I cittadini e i residenti sono invitati a mantenere la calma e a dirigersi verso il luogo sicuro più vicino", ha scritto su X il ministero dell'Interno del Bahrein.