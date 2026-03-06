Neonate chiuse nella borsa della spesa, madre e nonna sotto processo in Francia

AGI - In Francia c'è attesa per la sentenza nel processo a una madre e una nonna accusate di aver voluto uccidere due gemelline appena nate chiudendole in un borsone della spesa. Il pubblico ministero della corte d'assise di Digione (Cote d'Or) ha richiesto fino a 15 anni di carcere per le due imputate che "hanno fatto di tutto per impedire alle neonate di respirare", causando la morte di una delle due.
Il pubblico ministero ha chiesto una condanna a sei anni di carcere per Sabrina Boulsas, 20 anni all'epoca dei fatti, e 15 anni per la madre, nonna delle piccole, la 44enne Zara Nacir. "Volevano uccidere", ha dichiarato David Dufour, procuratore di Digione, davanti alla corte chiedendo la condanna per omicidio e tentato omicidio.
Le versioni delle imputate
Durante il processo sul caso di cronaca che ha fatto scalpore in Francia, Boulsas ha affermato di aver agito con premura materna durante un parto molto prematuro nella notte tra il 23 e il 24 maggio 2020, in casa e di nascosto dal padre adottivo, avvolgendo le neonate in vestiti per tenerle al caldo. La nonna delle neonate aveva detto alla figlia "credo che dovremmo sbarazzarci delle bambine", per "vergogna" e "paura di perdere il suo compagno", un uomo severo e violento che anche Sabrina temeva.
La dinamica dei fatti e la sopravvivenza
Le due neonate sono state completamente fasciate dalla nonna, messe in una borsa di tela, a sua volta inserita in un sacchetto di plastica, proprio "in modo che non potessero respirare", è stato riferito durante il processo. Nacir ha poi chiamato i vigili del fuoco, ma "più di un'ora" dopo il parto, nonostante l'estrema urgenza di curare i prematuri che pesavano meno di 800 grammi. Ai vigili del fuoco, la donna ha fatto riferimento a un "aborto spontaneo", senza menzionare lo stato di salute delle piccole, che sapeva essere vive alla nascita. Un'ostetrica ha testimoniato di aver avuto difficoltà a liberarle dal sacchetto, annodato molto stretto. Solo una delle due neonate è sopravvissuta, miracolosamente.
L'accusa: nessuna possibilità di sopravvivenza
"C'era l'intenzione di non lasciare alcuna possibilità di sopravvivenza", ha argomentato Elise Rolet, avvocato dei servizi sociali per l'infanzia, che si è costituita parte civile nel caso. Le piccole "sono state trattate come spazzatura", ha aggiunto il collega, Didier Pascaud, avvocato dell'altra parte civile, il dipartimento della Cote d'Or. "Chiunque avesse un briciolo di responsabilità morale si sarebbe preso cura di loro", ha affermato.
La difesa e l'attesa del verdetto
Gli avvocati della difesa, che illustreranno oggi le loro tesi difensive dopo le dichiarazioni conclusive dell'accusa, chiederanno l'assoluzione delle due donne sulla base del fatto che le coimputate erano in uno stato di "assoluta angoscia" e "panico". Il verdetto è atteso per questa sera.