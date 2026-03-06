Distrutto il bunker sotterraneo di Khamenei nel cuore di Teheran

AGI - L'esercito israeliano ha dichiarato di aver totalmente distrutto con raid aerei un bunker sotterraneo che avrebbe dovuto essere utilizzato come centro di comando dal leader assassinato, l'Ayatollah Ali Khamenei.
"Il bunker militare sotterraneo, situato sotto il complesso della leadership del regime nel centro di Teheran, doveva essere utilizzato dal leader supremo del regime iraniano come centro di comando sicuro per le emergenze", ha dichiarato l'esercito. "Khamenei è stato eliminato prima che potesse utilizzare il bunker durante l'operazione 'Leone Ruggente', ma il complesso ha continuato a essere utilizzato da alti funzionari del regime iraniano", ha precisato l'Idf.
Gli attacchi aerei
L'esercito israeliano ha affermato, inoltre, che circa 50 aerei da combattimento sono stati coinvolti negli attacchi alla rete sotterranea che si estendeva su "diverse strade nel cuore di Teheran".
Khamenei è stato ucciso sabato scorso nel suo complesso di comando, il primo giorno degli attacchi congiunti Usa-Israele che hanno scatenato la guerra in Medio Oriente.
Le dichiarazioni su Khamenei
Il Pentagono ha poi dichiarato che la sua morte è stata causata da un attacco israeliano, mentre Trump ha affermato che è stato in parte merito dell'intelligence statunitense.
L'eliminazione di alti funzionari
Ieri, il capo delle forze armate israeliane, il tenente generale Eyal Zamir, ha dichiarato che "in soli 40 secondi, circa 40 alti funzionari del regime terroristico iraniano sono stati eliminati, tra cui il leader del regime, Ali Khamenei".