'Boom' di prodotti pericolosi non alimentari, la Commissione Ue alza la vigilanza 

AGI - Nel 2025 sono state registrate nel sistema Safety Gate 4.671 allerte, il numero più alto mai segnalato dal lancio del sistema nel 2003. Si tratta di un aumento del 13% rispetto al 2024 e di oltre il doppio rispetto al 2022. Questi i risultati contenuti nella relazione annuale su Safety Gate, il sistema europeo di allerta rapida per i prodotti pericolosi non alimentari.
La Relazione offre una panoramica dei prodotti pericolosi notificati tramite Safety Gate nel 2025 e delle misure adottate dalle autorità nazionali per proteggere i consumatori. Alla fine del 2025, oltre 1.200 marketplace online risultavano registrati nella piattaforma. Le autorità nazionali hanno inoltre emesso un numero record di azioni di follow-up: 5.794, pari a un aumento del 35% rispetto all'anno precedente. Ciò riflette la crescente efficacia del sistema, rafforzato dal Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti, che consente una condivisione sempre più sistematica delle informazioni tra le autorità di vigilanza del mercato dell'UE e dello Spazio economico europeo.
I prodotti più segnalati
I prodotti pericolosi più frequentemente segnalati nel 2025 sono stati: cosmetici (36%), giocattoli (16%), apparecchi ed equipaggiamenti elettrici (11%).
Rischi per la salute e sostanze pericolose
I rischi per la salute derivanti da prodotti contenenti sostanze chimiche pericolose restano la principale causa di allerta (53% delle notifiche), seguiti dal rischio di lesioni (14%) e soffocamento (9%). Quasi otto allerte su dieci relative ai cosmetici riguardavano la presenza di BMCHA, una fragranza sintetica vietata che può avere effetti nocivi sul sistema riproduttivo e causare irritazioni cutanee. Per la prima volta, le autorità nazionali hanno inoltre segnalato casi di smalti per unghie contenenti TPO, una sostanza chimica vietata nel 2025 che può comportare rischi per la salute prenatale e provocare reazioni allergiche.
Azioni di follow-up e rimozione prodotti
Oltre a fornire input per le allerte Safety Gate, le autorità nazionali hanno adottato più di 5.794 azioni di follow-up per garantire la rimozione dei prodotti pericolosi dai mercati dell'UE e del SEE. Queste misure includono il ritiro dei prodotti dal mercato, il blocco alle frontiere, l'ordine alle piattaforme online di rimuovere le inserzioni o il richiamo dei prodotti.
Modernizzazione della normativa sulla sicurezza
Negli ultimi anni l'UE ha modernizzato la normativa sulla sicurezza dei prodotti. Il Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti rafforza l'applicazione delle norme, migliora l'efficacia dei richiami e impone alle imprese di offrire rimedi ai consumatori per i prodotti richiamati.
Nuovo regolamento giocattoli e vigilanza online
Il nuovo Regolamento sulla sicurezza dei giocattoli vieta l'uso di sostanze chimiche nocive nei giocattoli e conferisce maggiori poteri alle autorità nazionali per individuare e rimuovere i giocattoli pericolosi dal mercato. La Commissione ha inoltre migliorato la vigilanza del mercato online con nuovi strumenti: ad esempio, il Webcrawler eSurveillance consente alle autorità nazionali di individuare e chiedere la rimozione dei prodotti venduti online già presenti in Safety Gate.
Risultati del webcrawler eSurveillance
Nel 2025 ha analizzato oltre 1,6 milioni di siti web e individuato più di 20.800 prodotti di questo tipo.
Controllo coordinato sulla sicurezza dei prodotti 2026
La Commissione sta preparando, insieme alle autorità nazionali di vigilanza del mercato, il controllo coordinato sulla sicurezza dei prodotti 2026 per verificare la conformità al Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti. Un "sweep" consiste in una serie di controlli simultanei online per individuare violazioni dei requisiti di sicurezza dell'UE in un determinato settore.
Futuro European Product Act
Come annunciato nella Strategia per il mercato unico 2025 e nell'Agenda dei consumatori 2030, la Commissione aggiornerà le norme sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti nell'ambito del futuro European Product Act, previsto entro la fine dell'anno, con l'obiettivo di rafforzare le regole dell'UE affinché solo prodotti sicuri e conformi possano entrare nel mercato unico.
Funzionamento del Safety Gate
Il sistema di allerta rapida Safety Gate consente alle autorità nazionali di vigilanza del mercato dell'UE e del SEE di scambiarsi rapidamente informazioni sui prodotti non alimentari pericolosi e di intervenire tempestivamente. Le allerte Safety Gate riguardano rischi per la salute e la sicurezza umana come soffocamento, strangolamento, danni all'udito o alla vista oltre a rischi per l'ambiente, le risorse energetiche e i beni materiali.
Il regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti
Il Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti stabilisce un quadro modernizzato per garantire la sicurezza dei prodotti nel mercato dell'UE. Le norme chiariscono che tutti i prodotti venduti nell'UE, online o offline, devono essere sicuri, indipendentemente dalla loro origine. Impongono inoltre alle piattaforme online attive nell'UE di registrarsi nel portale Safety Gate e di fornire un punto di contatto unico.