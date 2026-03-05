Dove sono gli 8.900 italiani ancora bloccati Medio Oriente

AGI - Sono circa 8.900 i turisti italiani ancora in Medio Oriente: 92 in Bahrein, 948 in Qatar, 6.536 negli Emirati Arabi Uniti e 1.386 in Oman. Lo ha reso la Farnesina nel fornire un quadro preciso della presenza dei connazionali nella regione.
Sono in partenza oggi ulteriori voli per i connazionali rimasti bloccati per via del conflitto, rende noto la Farnesina, e da Muscat, in Oman, partiranno due voli diretti a Fiumicino, con a bordo un totale di circa 350 italiani.
La Task Force Golfo della Farnesina
All'indomani dello scoppio del conflitto tra Usa e Iran, il ministero degli Esteri ha istituito la Task Force Golfo, che ha raddoppiato la capacità di risposta dell'Unità di Crisi, cui gli italiani che stanno cercando di rientrare possono rivolgersi per chiedere aiuto e che ha già ricevuto 15.000 chiamate, una media di 200 l'ora.
Voli di rimpatrio da Maldive e Thailandia
È prevista inoltre la partenza da Malé, capitale delle Maldive, di due aerei diretti rispettivamente a Fiumicino e Malpensa facilitati dalla Farnesina con a bordo circa 60 passeggeri, principalmente persone fragili. Questi si sommano ai voli commerciali organizzati autonomamente dalle compagnie aeree, al fine di favorire il rimpatrio degli oltre 6.000 turisti italiani in Thailandia e alle Maldive.