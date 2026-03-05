Incognita sulle scorte di munizioni 

AGI - Migliaia di missili, razzi e bombe sono stati 'consumati' nei primi giorni della guerra di Israele e USA all'Iran. Se della consistenza degli eserciti in termini di uomini, aerei e navi si sa quasi tutto, sulle munizioni negli arsenali (dai missili ai droni) c'è uno stretto riserbo. Le scorte e le forniture di armi non saranno da sole determinanti per l'esito del conflitto di USA e Israele con l'Iran, ma rappresentano certamente un fattore significativo.
Il ritmo delle operazioni è stato elevato fin dall'inizio. L'Institute for National Security Studies (INSS) con sede a Tel Aviv stima che gli Stati Uniti e Israele abbiano già effettuato più di 2.000 attacchi, ciascuno dei quali ha impiegato più munizioni. L'INSS afferma che l'Iran ha già lanciato 571 missili e 1.391 droni. Molti saranno stati intercettati. Per entrambe le parti, questo livello di combattimento diventerà più difficile da sostenere con il protrarsi della guerra.
Il calo dei lanci iraniani
Prima della guerra, si stimava che l'Iran avesse una riserva di oltre 2.000 missili balistici a corto raggio. Nessun esercito pubblica cifre precise su quante armi abbia a disposizione, poiché tali dati rimangono riservati per tenere all'oscuro gli avversari. Il comandante in capo USA, il generale Dan Caine, ieri ha detto che i lanci di missili balistici iraniani sono diminuiti dell'86% rispetto al primo giorno di combattimenti di sabato. Il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) afferma che c'è stato un calo del 23% solo nelle ultime 24 ore. Caine ha affermato che i lanci di droni iraniani sono diminuiti del 73% dal primo giorno del conflitto.
Supremazia aerea e prossima fase
È ancora possibile che questo drastico calo sia un tentativo di preservare le scorte, ma mantenere la produzione diventerà sempre più difficile. Gli aerei statunitensi e israeliani hanno ora la supremazia aerea sull'Iran. La maggior parte delle difese aeree iraniane è stata distrutta. L'Iran non ha più una forza aerea credibile. Il Centcom afferma che la prossima fase della guerra si concentrerà sulla caccia ai lanciatori di missili e droni iraniani, alle sue scorte di armi e sulla distruzione delle fabbriche che li producono.
La sfida delle scorte nascoste
Ora potrebbe essere più facile per gli Stati Uniti e Israele ridurre la capacità di combattimento dell'Iran. Ma sarà difficile distruggere tutte le sue scorte di armi. L'Iran è un paese tre volte più grande della Francia. Le armi possono ancora essere nascoste e non raggiungibili dal cielo.