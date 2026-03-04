Usa: elezioni metà mandato, Talarico vince primarie Texas

AGI - In Texas lo chiamano "temporale politico", che nessuno aveva previsto ma i cui effetti potrebbero riguardare tutti, democratici e repubblicani e lo stesso Donald Trump: la vittoria alle primarie di partito di James Talarico, che ha ottenuto la nomination a candidato democratico al Senato per il Texas, a novembre, è il vero fatto politico dell'apertura della stagione delle primarie.
Talarico, 36 anni, ha sconfitto quella che era considerata per mesi la grande favorita: la deputata star Jasmine Crocket. Invece l'ex seminarista e attuale deputato statale ha sbaragliato i pronostici, conquistato la vittoria con il 53 per cento delle preferenze contro il 46 della sua avversaria, sostenuta da gran parte del partito, e lanciato un segnale di cambiamento in uno Stato che non elegge un senatore democratico dall'88.
Ascesa di Talarico ricorda quella di Mamdani
L'ascesa di Talarico ha ricordato quella del socialista Zohran Mamdani a New York: in pochi mesi l'ex seminarista presbiteriano è diventato una star del web, ha riempito piazze e teatri, proponendo un messaggio che puntava a unire, anziché dividere. Talarico ha fatto del Nuovo Testamento la sua guida, ma non per offrire una visione religiosa della vita: ha sì chiesto di accogliere gli immigrati, di guardare alla porta del vicino non come un luogo oscuro, ma di amicizia, ma anche invitato a concentrarsi sull'"1 per cento" reale che, sostiene, rappresenta il vero problema dell'America: "L'1 per cento da guardare non è quello dei transgender, o quello degli immigrati che commettono reati, ma l'1 per cento dei miliardari che vogliono controllare gli americani. E adesso ci stiamo concentrando sull'1 per cento sbagliato".
Il carisma di Talarico ricrda il giovane Obama
Progressista come Crocket, Talarico ha voluto offrire anche un segnale di unità e fede, convinto, come ha sostenuto, "che un messaggio di amore dura più a lungo di uno di odio". Questo deputato texano, cresciuto ad Austin senza il padre, un alcolista violento da cui la madre si era presto separata, parla in modo messianico, va dritto al punto, ha il carisma di un giovane Barack Obama, e non ha paura di andare in casa del "nemico" per convincerne l'elettorato: ospite della trumpiana Fox News, ne è uscito sempre a testa alta.
La campagna elettorale e il messaggio di fede
In più Talarico è andato a fare campagna in tutte le comunità conservatrici, incrinando la diffidenza di migliaia di persone, e parlando loro di fede, accoglienza, citando il Vangelo e rilanciando una vecchia e calda idea dell'America: quella che ha costruito il suo Eldorado con il lavoro di milioni di immigrati. La fede è diventata così un messaggio elettorale vincente, andato oltre la propria base elettorale. "Abbiamo dimostrato che cambiare politica è possibile", ha detto ai suoi elettori dopo la vittoria alle primarie. I texani, forse stanchi della retorica del conflitto, hanno accettato quella della possibilità collettiva. Ma questo successo va inserito nel più grande mosaico delle elezioni di midterm, quelle per il rinnovo del Congresso, in programma a novembre.
La sfida per il Senato in Texas
Talarico dovrà conquistare un seggio del Senato in uno Stato di tradizione repubblicana, molto religioso, tradizionale e ancora fortemente trumpiano. Il suo sfidante potrebbe essere il favorito, il vecchio senatore John Cornyn, 74 anni, che nelle scorse settimane aveva lanciato l'allarme contro l'ascesa dei democratici, spinti dalla contestata politica di Trump, capace di rinnegare le promesse fatte in campagna elettorale, dalla fine delle guerre al calo dei prezzi della spesa.
Il ballottaggio e le prospettive future
Cornyn è andato al ballottaggio: il 26 maggio se la vedrà con il procuratore federale Ken Paxton, sostenuto dalla base trumpiana dei Maga. Dovesse farcela di nuovo il senatore, sarebbe ancora una volta il grande favorito a novembre. Ma Talarico, così come ha fatto l'anno scorso Mamdani, sembra in grado di continuare a stupire, parlando con la fede non solo a una parte, ma a tutto il Texas.