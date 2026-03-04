Rouble Nagi: la maestra che porta la scuola nelle baraccopoli

AGI - L'arte come mezzo per sconfiggere la povertà e l’analfabetismo e dare una speranza ai bambini più bisognosi del mondo. Rouble Nagi, artista ed educatrice indiana nata e cresciuta a Mumbai, ha dedicato oltre un decennio a trasformare le baraccopoli della sua città in spazi di apprendimento, fondando la Rouble Nagi Art Foundation per portare arte e istruzione ai bambini più emarginati. Attraverso murales colorati su muri di lamiera e aule improvvisate con teloni e banchi di fortuna, ha creato più di 800 learning centres in oltre 100 slum e villaggi, raggiungendo decine di migliaia di alunni che non avevano mai frequentato una scuola formale.
All’inizio di febbraio 2026, è stata proclamata vincitrice dell’edizione 2026 del Global Teacher Prize, il prestigioso riconoscimento da 1 milione di dollari assegnato dalla Varkey Foundation in collaborazione con l’Unesco al World Governments Summit di Dubai, selezionata tra oltre 5.000 candidature da 139 Paesi.
L'arte come strumento di istruzione e riscatto
Nagi ha rivoluzionato l’istruzione nei contesti più poveri usando l’arte come gancio: bambini che lavoravano nei cantieri o per le strade, e che non avevano mai tenuto in mano una matita, hanno imparato a leggere e scrivere davanti a pareti dipinte che diventano lavagne viventi, murales interattivi che insegnano alfabetizzazione, matematica, scienze, igiene e consapevolezza ambientale, riducendo i tassi di abbandono scolastico del 50% e reintegrando oltre un milione di bambini nel sistema educativo formale. Ex studenti raccontano di aver avviato piccole attività grazie a quei primi rudimenti, mentre famiglie povere vedono nei learning centres una chance concreta per i figli.
L'ampliamento dei programmi con il premio
La maestra ha annunciato che impiegherà l’intero premio per ampliare i programmi: un istituto di formazione professionale gratuita e corsi di alfabetizzazione digitale, per dotare quei ragazzi di competenze che vadano oltre le mani callose e il passaparola quotidiano.
Una storia di speranza e creatività
In un’epoca di notizie cupe, la storia di Rouble Nagi è un soffio di speranza: dimostra che la scuola può nascere ovunque, anche senza mattoni o riscaldamenti, bastano creatività e tenacia per aprire finestre sul futuro.
Chi è Rouble Nagi
Rouble Nagi è un’artista, designer e educatrice indiana nata nel 1980 a Jammu & Kashmir, laureata in Scienze Politiche e formatasi in Belle Arti alla Slade School of Fine Art di Londra, oltre a studi in Arte Europea presso Sotheby's a Londra. Nel 2007 ha fondato lo Rouble Nagi Design Studio e nel 2010 la Rouble Nagi Art Foundation (RNAF), un’organizzazione non profit con missione di fornire educazione di qualità ai bambini svantaggiati attraverso modelli sostenibili e a basso costo, integrando arte, empowerment femminile e sviluppo comunitario.
Pioniera e artista di fama mondiale
Pioniera del rinnovamento urbano, ha realizzato più di 850 murales e sculture, esposto in oltre 200 mostre mondiali ed è membro dell’India Design Council; è stata la prima artista invitata a esporre al Rashtrapati Bhavan Museum, con opere nella collezione permanente del Presidente dell’India.