Iris Dena, il gioiello della Marina iraniana colpito da un siluro Mk48

AGI - Iris Dena, la nave affondata da un sottomarino americano al largo delle coste dello Sri Lanka, era un gioiello della Marina iraniana. Dalla Seconda Guerra Mondiale ci sono solo due precedenti: quello dell'incrociatore leggero argentino General Belgrano, colpito dal sottomarino nucleare inglese Conqueror nel 1982 durante la guerra delle Falkland, e quello della fregata indiana Khukri silurata dal sottomarino pakistano Hangor nella guerra del 1971.
La Dena era un cacciatorpediniere di classe Moudge della Flotta Meridionale della Marina militare della Repubblica islamica dell'Iran, ed era di ritorno dall'International Fleet Review 2026 a Visakapatanam, in India.
Caratteristiche e armamento della Dena
Era lunga 94 metri e disloca 1.500 tonnellate. Era il primo cacciatorpediniere iraniano a essere equipaggiato con quattro motori di fabbricazione iraniana, i "Bonyan 4" ed era armata con un numero "significativo" di missili e di un sistema di lancio verticale. Il suo apparato di controllo del tiro era teoricamente in grado di intercettare 40 bersagli e di scontrarsi con cinque bersagli simultaneamente.
Era equipaggiata con missili terra-aria e quattro missili antinave Qader, un cannone navale Fajr-27 da 76 mm e un cannone antiaereo Fath-40 da 40 mm, due Oerlikon da 20 mm, due mitragliatrici pesanti da 12,7 mm e due lanciasiluri tripli da 533 mm. Montava un radar Asr, con copertura a 360 gradi in un raggio di 300 km.
Il siluro Mk48
Il siluro che l'ha affondata è un Mk48 ad alte prestazioni che costa 3,5 milioni di dollari ed è in grado di colpire un obiettivo a 70 chilometri di distanza.