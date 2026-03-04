Iran: Idf, prima guerra congiunta con gli Usa su larga scala

AGI - All'aeronautica israeliana i raid contro obiettivi nell'Iran occidentale e centrale, perché da lì vengono lanciati i missili contro lo Stato ebraico, alle forze Usa gli attacchi contro i lanciatori nel sud della Repubblica islamica usati per prendere di mira le basi americane nel Golfo. Nel mirino dell'Idf i siti del regime, al Pentagono la Marina militare. È così che Washington e Tel Aviv si stanno dividendo i compiti nella guerra all'Iran, secondo quanto riportato dal Times of Israel.
Per i funzionari dell'Idf, si tratta della prima guerra congiunta su vasta scala tra Israele e Stati Uniti, che poggia su un'ampia pianificazione comune negli ultimi mesi. In entrambi i Paesi operano "cellule di coordinamento congiunto" che sincronizzano intelligence, obiettivi e difesa. Oltre 1.000 soldati americani sono di stanza in Israele, così come decine di aerei cisterna Usa, sui quali fanno affidamento i caccia dello Stato ebraico. Il capo di Stato Maggiore, Eyal zamir, sente quotidianamente con il capo del Centcom statunitense, Brad Cooper.
Hegseth: "Stiamo vincendo in modo devastante e siamo solo all'inizio"
"L'America sta vincendo in modo decisivo, devastante e senza pietà, sotto il comando diretto del presidente Trump", ha dichiarato il segretario alla Guerra, Pete Hegseth, in conferenza stampa al Pentagono. "Il Dipartimento della Guerra ha lanciato questa operazione sabato mattina presto, appena quattro giorni fa, il che significa che dobbiamo ricordare due cose. Primo, siamo solo al quarto giorno. I parametri stanno cambiando. La polvere si sta depositando e altre forze stanno arrivando. È molto presto e, come ha detto il Presidente Trump, ci prenderemo tutto il tempo necessario per assicurarci di avere successo. Secondo, siamo solo al quarto giorno e i risultati sono stati incredibili, storici, davvero. Solo gli Stati Uniti d'America potevano guidare questa operazione", ha aggiunto.
Hegseth: "Entro una settimana prendiamo il controllo dei cieli"
A partire da ieri sera e per completare l'operazione in meno di una settimana, le due forze aeree più potenti del mondo avranno il controllo completo dei cieli iraniani, uno spazio aereo incontrastato", ha assicurato Hegseth. "Spero che tutti coloro che ci guardano capiscano cosa significhino spazio aereo incontrastato e controllo completo. Significa che voleremo tutto il giorno, tutta la notte, giorno e notte, scovando e smantellando la base missilistica e industriale di difesa dell'esercito iraniano, scovando i loro leader, i loro leader militari, sorvolando Teheran, sorvolando l'Iran, sorvolando la loro capitale, sorvolando l'Irgc", ha aggiunto.